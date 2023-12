Prvoborec / Guvernerju inflacija viša plačo

Guverner Boštjan Vasle torej v okolju nadpovprečne inflacije poziva zlasti k brzdanju plač. A svojo si brez zadržkov pušča usklajevati z inflacijo.

Guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle

© Borut Krajnc

Kako ob slovenski inflaciji, ki je med državami z evrom nadpovprečna, ravna Banka Slovenije, prvi varuh finančne stabilnosti v državi? Kaj počne, da bi bila inflacija nižja in bi krilatica ECB »Skrbimo, da so cene stabilne, vaš denar pa varen« dejansko veljala tudi v Sloveniji? »Spremembe ukrepov denarne politike redno sporočamo v Izjavi guvernerja po monetarni seji Sveta Evropske centralne banke. Zadnja izjava guvernerja po monetarni seji Sveta ECB s komentarjem aktualnih razmer v zadnjem odstavku pojasnjuje tudi odmik inflacije v Sloveniji od povprečja evrskega območja,« so nam odpisali. Gre za izjavo 27. oktobra, v kateri so, kot po vsaki seji sveta ECB, povzeti ključni sklepi in ugotovitve o evrskem območju. Tokrat so na primer zapisali oceno, da se gospodarska aktivnost v evrskem območju umirja, hkrati pa se postopoma znižuje inflacija, ki za zdaj ostaja nad ciljem ECB. Sloveniji je res namenjen zadnji od petih odstavkov, kjer guverner ugotavlja, da se »ob pričakovanem nadaljnjem upočasnjevanju inflacije v evrskem območju povečuje verjetnost odmika inflacije v Sloveniji od povprečja evrskega območja«, da je ta razlika »v vedno večji meri posledica domačih inflacijskih dejavnikov, med drugim primerjalno višje rasti plač v Sloveniji in večjega domačega trošenja«. Ter sklep: »Za obravnavo teh razlik bo zelo pomembna tudi ustrezna naravnanost ostalih ekonomskih politik, vključno s fiskalno in plačno politiko.«