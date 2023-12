Kdo je kriv za inflacijo?

So res s preteklo inflacijo usklajeni socialni transferji povzročitelji prihodnje inflacije? Zakaj ima Slovenija eno višjih inflacij v EU? Kaj ima s prihodnjo inflacijo popoplavna obnova?

Finančni minister Klemen Boštjančič

© Borut Krajnc

Pretekli teden se je v državnem zboru močno zataknilo pri odločanju, kako se bodo v letu 2024 usklajevali socialni transferji. Koalicija je speljala nenavaden manever, ki je šel takole: najprej je finančno ministrstvo predlagalo, da se socialni transferji v letu 2024 sploh ne uskladijo. Nato je vlada sprejela, koalicijske stranke pa so formalno predlagale 70-odstotno uskladitev transferjev z inflacijo. Končalo se je tako, da so koalicijski poslanci izglasovali predlog opozicijskih SDS in NSi, ki zdaj prinaša 100-odstotno uskladitev transferjev z inflacijo. Ob vsem je pomenljiva argumentacija ministra Klemna Boštjančiča. Delno, 70-odstotno uskladitev socialnih transferjev z inflacijo je namreč zagovarjal ne le s prihrankom proračunskega denarja za poplave, pač pa jo je predstavil celo kot pomemben protiinflacijski ukrep. Kdo oziroma kaj zares inflaciji pri nas daje zalet?