SDS / Stranka protiustavnih zavez

Tragikomedija s podpisovanjem dodatnih zavez politični stranki SDS

Janez Janša, večni predsednik stranke SDS

Po poročanju medijev je Janez Janša v prvem komentarju volilnega rezultata evropskih volitev dejal, da so vsi njihovi kandidati za evropske poslance in poslanke vnaprej podpisali zavezo, da se vrnejo v Slovenijo, če bo SDS v prihodnje sestavljala vlado in jih bo mandatar potreboval doma.