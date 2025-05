»Če je vojna zadeva moških, se zdi mir opravilo žensk«

IZJAVA DNEVA

"Ob vseh teh spominih na preteklost ne smemo pozabiti na vojne, ki se dogajajo ta trenutek, pred našimi vrati, in na ženske, ki se borijo za preživetje svojih najbližjih. Zgodbe iz preteklosti so srhljivo podobne sedanjim. Vojna je tista sila, ki poganja izjemen razvoj in hkrati ne spremeni ničesar. Kakšen absurd, da smo iznašli vrhunsko tehnologinjo za samouničevanje! Če je vojna zadeva moških, se zdi mir opravilo žensk, ker mir je vsakdanje opravilo. In danes je jasno tudi to, da mir ni bil izbojevan za vedno, kot se je še do nedavnega zdelo, od nas zahteva vsakdanjo porcijo ljubezni."

(Režiserka Anja Medved o tem, da so zgodbe iz preteklosti srhljivo podobne sedanjim; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)