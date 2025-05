Vrednost vseh nepremičnin v Sloveniji skoraj 300 milijard evrov

Objavljene nove vrednosti nepremičnin. Lastniki bodo obvestila prejeli predvidoma do konca maja.

Zelena jama Ljubljana

© Luka Dakskobler

Geodetska uprava RS (Gurs) je v nedeljo objavila nove posplošene vrednosti nepremičnin, ki odražajo stanje trga na 1. januar 2025. Vrednosti so izračunane vsem nepremičninam, ki so evidentirane v evidenci vrednotenja in so dostopne prek aplikacij na portalu Prostor. Lastniki bodo obvestila prejeli predvidoma do konca maja.

Kot je danes objavil Gurs, bodo še v tem tednu začeli pošiljati zbirna potrdila vsem lastnikom nepremičnin o novi posplošeni vrednosti posamezne nepremičnine, ki jo imajo v lasti. Pošiljanje potrdil lastnikom bo potekalo predvidoma do konca meseca maja, so napovedali.

Lastniki, ki imajo v lasti več kot 100 enot vrednotenja, bodo prejeli samo obvestila z informacijami o vpogledu, kreiranju potrdila in izvozu podatkov prek aplikacije Osebni vpogled v vrednosti nepremičnin.

Kot svetuje geodetska uprava, naj lastniki zbirna potrdila pregledajo. Če ugotovijo, da na potrdilu niso izpisane vse njihove nepremičnine, naj v zemljiški knjigi preverijo, ali so pri vseh nepremičninah vpisani z enotno matično številko občana (EMŠO).

Če podatki o nepremičnini v evidenci vrednotenja niso pravilni, je praviloma tudi njena posplošena vrednost neustrezna, zato naj lastniki v teh primerih najprej uredijo podatke, svetuje uprava. Večinoma gre za podatke katastra nepremičnin, ki se urejajo v skladu s postopki po zakonu o katastru nepremičnin, nekaj pa je tudi podatkov iz drugih matičnih evidenc, ki se urejajo po drugih predpisih (podatki o dejavnosti posebnih enot vrednotenja po zakonu o množičnem vrednotenju, podatki o rastiščnem koeficientu in odprtosti po zakoni o gozdovih ipd.).

V teh primerih mora posamezni lastnik urediti uskladitev dejanskega stanja in stanja v uradnih evidencah. Postopki so opisani na spletni strani o katastru nepremičnin sta.si/qbau39.

Če so podatki o nepremičninah v evidenci vrednotenja pravilni in ustrezajo dejanskemu stanju, pa lastnik vseeno meni, da posplošena vrednost nepremičnine bistveno odstopa od njene tržne vrednosti, lahko predlaga spremembo posplošene vrednosti prek predloga za ugotavljanje posebne okoliščine.

To lahko storijo tako, da najamejo cenilca, ki bo izvedel oceno uveljavljanja posebnih okoliščin pri konkretni nepremičnini. "Na geodetski upravi bi želeli pri tem postopku še posebej opozoriti, da zakon določa pogoj, da je to mogoče le v primeru, da bo cenilec ocenil, da je ocenjena vrednost po modelih vrednotenja vsaj 20 odstotkov ali za več kot 200.000 evrov nižja oz. višja," je minuli teden pojasnila uprava.

Pritožba se bo obravnavala v splošnem upravnem postopku, lastnik pa bo o odločitvi o upoštevanju oz. neupoštevanju posebnih okoliščin pisno obveščen z upravno odločbo.

"Zelo pomembno pri tem postopku je, da je cenilec dolžan predhodno, preden izvede individualno cenitev vpliva posebnih okoliščin, preveriti, ali so podatki, ki se vodijo o posamezni nepremičnini, enaki stanju v naravi ali ne," opozarja Gurs.

Če podatki niso enaki, mora lastnik najprej urediti podatke o nepremičninah v katastru nepremičnin, šele nato lahko uveljavlja posebne okoliščine. Uprava tudi poudarja, da se bodo vrednosti nepremičnin predvidoma usklajevale vsaki dve leti, z vsakim usklajevanjem pa bo potreben nov postopek ugotavljanja posebnih okoliščin.

Za svetovanje je na voljo klicni center s številko 080 10 66 in poseben elektronski naslov klicnicenter.gurs@gov.si.

Nove posplošene vrednosti so pripisane na podlagi novih modelov vrednotenja, ki jih je vlada potrdila v aprilu, Gurs je ob preverjanju njihove ustreznosti - kar mora po zakonu storiti na dve leti - ugotovila, da ne ustrezajo več stanju na terenu. Na podlagi predloga novih modelov je oktobra lani izvedla poskusno vrednotenje.

Kot je minuli torek, ko je začela veljati nova uredba o modelih vrednotenja, povedal generalni direktor Gursa Tomaž Petek, sedanje vrednosti glede na tiste iz oktobra lani višje za okoli osem odstotkov.

Posplošena vrednost vseh nepremičnin v državi je ocenjena na 298 milijard evrov.

