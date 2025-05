Kaj EU pričakuje od ZDA, če Rusija ne bo pristala na brezpogojno prekinitev ognja?

Kakšni bodo ukrepi, če Putin ne bo pristal na premirje?

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas od ZDA pričakuje odločno ukrepanje proti Rusiji, če ta ne bo pristala na prekinitev ognja z Ukrajino. Zunanji ministri EU bodo danes po njenih besedah potrdili 17. sveženj sankcij proti Moskvi, v Bruslju pa pripravljajo že novega.

"Vsi smo se strinjali in slišali smo tudi izjave ZDA o odločnem ukrepanju, če Rusija ne bo pristala na brezpogojno prekinitev ognja, s katero se je Ukrajina strinjala že pred več kot 60 dnevi. Od vseh, ki so to rekli, pričakujemo, da bodo ustrezno ukrepali," je danes v Bruslju, kjer bosta potekali ločeni zasedanji obrambnih in zunanjih ministrov EU, povedala Kallas.

Poudarila je, da je ponedeljkov pogovor med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom jasno pokazal, da se Moskva ne strinja s prekinitvijo ognja.

V EU se po njenih besedah vseh 27 članic strinja, da mora unija okrepiti pritisk na Rusijo, če ne bo pristala na premirje.

Kaja Kallas,

visoka zunanjepolitična predstavnica EU

Danes popoldne bodo tako zunanji ministri članic potrdili 17. sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino. Obenem pa v Bruslju pripravljajo že predlog novega svežnja ukrepov, ki bo vključeval znižanje cenovne kapice na rusko nafto, sankcije na področju energetike in proti bančnemu sektorju, je povedala visoka zunanjepolitična predstavnica.

Kot je še dejala, bodo na zasedanju zunanjih ministrov obravnavali obveščevalno poročilo, ki kaže, da sankcije škodujejo ruskemu gospodarstvu.

Obrambni in zunanji ministri bodo na ločenih zasedanjih razpravljali o nadaljnji podpori Kijevu v njegovem boju z rusko agresijo in mirovnih prizadevanjih ZDA za končanje vojne v Ukrajini.

Trump je po ponedeljkovem telefonskem pogovoru s Putinom sporočil, da bosta Moskva in Kijev takoj začela pogovore o prekinitvi ognja in končanju vojne. Putin je medtem dejal, da je Moskva pripravljena sodelovati s Kijevom pri memorandumu o morebitnem mirovnem sporazumu. Iz Kremlja pa so danes sporočili, da gre za zapleten postopek in da ni roka za dogovor.

