Pritlehni manipulant / Zaradi politikov, kot je Vrtovec, NSi nikoli ne bo velika stranka

Naj najprej napišemo nekaj presenetljivega: za Slovenijo bi bilo dobro, če bi bila NSi močna in zrela stranka, ki bi na volitvah skrajno desno SDS kot salamo narezala na koščke in ji vzela primat na desnici. Ampak žal, žal, nič ne kaže, da bo kdaj tako, saj se tej stranki ne uspe izviti iz cenenega populizma in zahojene domačijskosti, podložene seveda z vsemi populizmi, ki se vanjo prelivajo iz SDS. Pač ne gre.

Soočenje Klemna Boštjančiča in Jerneja Vrtovca v oddaji 24ur zvečer

V ponedeljek sta se v oddaji 24ur zvečer pri Urošu Slaku soočila minister za finance Klemen Boštjančič in poslanec NSi Jernej Vrtovec, nekdanji minister za infrastrukturo v Janševi vladi. Naslov »Bo Slovenija znova postala evropski finančni bolnik?« je bil sicer tipično slakovski, pretiran, a kljub vsemu na mestu, saj je Slovenija v prvem četrtletju letos zabeležila padec BDP v višini 0,8 odstotka. Na dan oddaje je bilo že znano, da gre pri tem predvsem za zmanjšano dejavnost na področju gradbeništva, ne pa toliko zmanjšano proizvodnjo in storitveno dejavnost. A vseeno: oddaja na mestu – minister je razlagal, opisoval razmere, pri čemer pa mu ni uspelo ne Vrtovca ne Slaka prepričati niti o dejstvu, da je Slovenija sicer še vedno nad skoraj vsemi evropskimi državami, Vrtovec mu je v svojem (ali pa bolj Janševem?) slogu podtikal razne neumnosti, med njimi tisto, da je v stečaj poslal Adrio, čeprav je šla ta v stečaj sedem (7) let po njegovem odhodu iz družbe.

A naj se osredotočimo na prav eno laž, ki jo NSi, SDS in tudi direktorska srenja ponavljajo kot za stavo. Da so se namreč v času te vlade obremenitve plač povišale in da je »davčni primež« vse večji, kar da je ugotovila tudi OECD. O čem namreč natolcujejo? O dejstvu, da zdaj nekdanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje zaposleni v Sloveniji plačujejo neposredno pri plači, prej pa smo ga sami. Naj spomnimo, kako je do spremembe sploh prišlo. Zavarovalnici Triglav in Vzajemna (za katero je NSi vedno strumno lobirala) sta poleti 2023 napovedali dvig zavarovalne premije s 35 na 45 oziroma 50 evrov, koalicija pa je z ekspresnim zakonom nato ukinila celotno lažno dopolnilno zavarovanje. In ga prenesla v plače. In to ne kot dodatno obremenitev v bruto plači, ampak kot dajatev, ki se obračuna v neto znesku od delojemalčeve bruto plače. Se sliši zapleteno? Saj je. A to pomeni, da se pri tem znesku ne obračunajo prispevki, dohodnina posameznika pa se zato celo zniža. To pomeni, da tisti z malo višjimi plačami plačajo dejansko manj kot kadarkoli – kar je seveda narobe. Se pa zaradi tega bruto (in bruto bruto) plače, torej strošek delodajalca, ni povišal niti za cent. In to je ne nazadnje zapisala tudi OECD. Le lažno prostovoljno zavarovanje smo ukinili. Dejansko je še boljše: vsi plačujejo manj, saj bi sicer zavarovalnice že leta 2023 dvignile zavarovanje na omenjene zneske, danes pa bi bili zneski zagotovo še višji, ne zgolj usklajeni z inflacijo. In Vrtovec vse to ve, a vseeno govori, da so se davki povišali.

Zato je NSi majhna stranka.