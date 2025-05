SDS proti Milosavljeviću / Profesor, ki ne misli biti tiho

Milosavljević je na sodišču dokazal, da ima za izjavo, kako Nova24TV in njeni sorodniki niso mediji, zadostno dejstveno podlago

Milosavljević je na sodišču dokazal, da ima za izjavo, kako Nova24TV in njeni sorodniki niso mediji, zadostno dejstveno podlago

© Luka Dakskobler

Strokovnjak za medije in profesor na Fakulteti za družbene vede dr. Marko Milosavljević je avgusta 2022 ob novici, da bo novinar Luka Svetina – pred tem voditelj na Nova24TV, danes na Planetu TV in spletnem portalu Domovina.je – postal voditelj paradne oddaje TV Slovenija Odmevi, za N1 povedal, da »strankarska glasila, kot so Nova24, Demokracija in druge sorodne platforme«, četudi jih najdemo v razvidu medijev, zanj »niso mediji; in avtorji, ki tam delajo, niso novinarji, ampak so strankarski sodelavci in promotorji«.

Zaradi te izjave si je nakopal tožbo NTV24.si in Nove hiše, izdajateljev televizije Nova24TV in spletnega portala Nova24.si. Od profesorja sta zahtevala, naj izjavo umakne, se zanjo opraviči in se v prihodnje vzdrži takšnih sodb, obenem pa plača še odškodnino 8000 evrov. Ljubljansko okrajno sodišče je prejšnji mesec razsodilo, da se tožbeni zahtevek zavrne.

Kot izhaja iz razsodbe, je Milosavljević o temi, ki je v javnem interesu, izrekel vrednostno sodbo, za katero je imel zadostno dejstveno podlago. Omenjena televizija in spletni portal sta očitno naklonjena največji opozicijski stranki, med delničarji in družbeniki podjetij, ki so njuni izdajatelji, pa najdemo ugledne predstavnike SDS. Marko Puš, odgovorni urednik Nova24TV.si, je bil med drugim član izvršilnega odbora podmladka te stranke, Aleksander Rant, odgovorni urednik televizije Nova24TV, prav tako, bil pa je tudi član nadzornega odbora SDS. Dodajmo, da je direktor obeh podjetij sicer Boris Tomašič, ki je bil nekoč sekretar poslanske skupine SDS.

V sodbi preberemo razlago sodišča, da Milosavljevićev namen ni bil diskreditiranje in žaljenje glasil tožeče stranke, pač pa spodbujanje javne razprave. »Vprašanje (ne)odvisnosti medijev je tema, ki je izrazito v javnem interesu in v zvezi s katero je le v izjemnih primerih dopustno omejiti svobodo izražanja. Poleg tega je imel dr. Milosavljević več kot dovolj dejstvene podlage za podajo svojega mnenja,« je pojasnila Jasna Zakonjšek, odvetnica Marka Milosavljevića. Sodišče je prav tako ugotovilo, da Milosavljević kot akademik uživa, kadar gre za vprašanje neodvisnosti medijev, večji obseg pravice do svobode izražanja in ne manjšega, kot je zatrjevala tožeča stran.

»Zadeva je prav glede vseh elementov, ki jih je treba presojati, očitno neutemeljena. O pomenu pravice do svobode izražanja so se v primerljivih zadevah večkrat izrekla tudi domača sodišča in Evropsko sodišče za človekove pravice,« je še dodala odvetnica. »Prav zato, ker je zadeva očitno neutemeljena, menim, da tožeči stranki ni do zmage na sodišču, ampak je njen namen ustrahovanje, kar je značilno za ’SLAPP-tožbe’.« V osnovi so to očitno neutemeljene in pretirane tožbe in druge pravne oblike ustrahovanja, katerih glavni namen sta nadlegovanje in izčrpavanje tarč z namenom utišanja kritičnih glasov.

Gre za sodbo sodišča prve stopnje, na katero se tožeči stranki lahko še pritožita. Če bo tako, bo moralo o zadevi odločati višje sodišče.