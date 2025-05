Gimnazijsko profesorico so po tednu gladovne stavke vendarle izpustili v hišni pripor

Marija Vasićje bila ob velikem beograjskem protestu aretirana in priprta na podlagi suma, da je poskusila rušiti ustavni red

Profesorica in sociologinja Marija Vasić z Magnificom, enim izmed mnogih, ki so zahtevali njeno izpustitev.

© Magnifico, Instagram

Marija Vasić je srbska gimnazijska profesorica sociologije in aktivistka, ki je bila pred dvema mesecema, ob velikem beograjskem protestu 15. marca, aretirana in priprta na podlagi suma, da je poskusila rušiti ustavni red, za kar pa prepričljivih dokazov ni. Hkrati z njo so aretirali še pet drugih aktivistov. Potem ko ji je sodišče v Novem Sadu pripor brez jasnega razloga podaljšalo za mesec dni, se je 13. maja odločila za gladovno stavko, zavračala je tudi vodo.

Ob tej novici se je aktiviralo srbsko študentsko gibanje, ki proti Vučićevemu koruptivnemu režimu protestira že od lanskega novembra, ko je zaradi zrušenja nadstreška v Novem Sadu umrlo 16 ljudi. Prejšnji teden je začelo blokado novosadskega sodišča, od njega zahteva, da šest obtoženih, med njimi Marijo Vasić, izpusti. Enako zahtevo so na srbske oblasti naslovili znani ljudje, iz Slovenije je bil to pevec Magnifico, ki Marijo Vasić osebno pozna. Na družbenih medijih je zapisal, da sta »z Marijo ’kuma’. Marija je zdaj po krivici v zaporu, kjer gladovno stavka. To ni človeško. Prosim, izpustite Marijo.« Oglasila se je tudi evropska poslanka Irena Joveva in poudarila, da »je nesprejemljivo, da so zaradi boja za boljšo Srbijo in človekove pravice Marija Vasić in pet drugih pristali v zaporu«.

Prav tako se je opredelilo Slovensko sociološko društvo, njegov predsednik Roman Kuhar, profesor na ljubljanski Filozofski fakulteti, je zapisal, da ob tem dogajanju »izražamo globoko solidarnost s profesorico Vasić in podpiramo pozive k njeni takojšnji izpustitvi iz pripora. Njena obravnava kaže na skrb zbujajoč odmik od temeljnih demokratičnih standardov, vključno s spoštovanjem človekovih pravic, akademske svobode in politične pluralnosti. Pridružujemo se domačim in mednarodnim glasovom podpore ter apeliramo na srbske oblasti, da profesorico Marijo Vasić skupaj z ostalimi aktivisti nemudoma izpustijo ter jim omogočijo pravično obravnavo, njej pa tudi ustrezno zdravstveno oskrbo.«

Vsi ti pritiski so očitno zalegli, saj so v torek Marijo Vasić in še dve priprti osebi izpustili iz zapora in jim odredili hišni pripor. Marija Vasić naj bi bila po pregledu v bolnišnici že doma, kjer mora nositi elektronsko zapestnico. Njen soprog David Trnavac je za srbski medij FoNet potrdil, da je izmučena, vendar je njeno stanje stabilno. Tri osebe so torej v hišnem priporu, kjer bodo najverjetneje dočakale sojenje, preostali trije ostajajo v zaporu.

Aleksandar Petrović, odvetnik Marije Vasić, je za N1 Srbija dejal, da je zadovoljen, ker so njegovo klientko izpustili, a da se mora boj nadaljevati. »Ker ne vidim nobenega razloga, da ostanejo v priporu. Veseli me, da Marija Vasić ne bo več v razmerah, v katerih je bila do zdaj, a kljub temu moramo nadaljevati ta boj.«

Kot je napovedal, se blokada novosadskega sodišča nadaljuje, dokler ne bodo izpuščeni vsi priprti.