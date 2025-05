Naj Robert Golob res odstopi, ker je dopustoval pri političnem zavezniku?

"Banalizacija korupcije"

Oddih predsednika vlade Roberta Goloba v Karigadorju

Boj proti korupciji je resna dejavnost, slovenska protikorupcijska komisija (KPK) pa je na tem področju največ naredila na sistemski ravni, recimo z vzpostavitvijo in vzdrževanjem iskalnika Erar pa z vodenjem registra lobističnih stikov.

Veliko je k boju proti korupciji prispevala tudi leta 2013 s poročilom o nadzoru nad premoženjskim stanjem nekaterih politikov, v katerem je ugotovila, da Janez Janša na mesec razpolaga z več denarja, kot znašajo njegovi uradni prihodki. Podobno ostra je bila do Zorana Jankovića. Preiskave se je lotila inovativno, ne tako, kot se je lotevajo kriminalisti, ampak z druge strani, novinarsko – razbrala je posledice in nato kriminalistom prepustila, da najdejo dokaze, vzroke in razlago za izvor nepojasnjenega premoženja.

Povsem drugačne učinke so imele preiskave, ki se jih je lotila na »kriminalistični« način, to je s preiskovanjem kršitev integritete konkretnih funkcionarjev, s črkobralsko metodo, ki jo od KPK zahteva zakon. S tem je v javni prostor, večinoma tudi zato, ker marsikdo ne pozna razlike med »korupcijo« v pravosodnem pomenu in »korupcijo«, kot jo lahko razglasijo v KPK, vnesla veliko zmede.

Tipičen primer je bil sedemletni postopek proti Alenki Bratušek, osredotočen na to, ali se je ta, ko je bila na položaju predsednice vlade, sama predlagala za kandidatko za evropsko komisarko. V podobno zgodbo se je KPK spustila prejšnji teden. Robert Golob je, kot so razkrili na POP TV, s partnerko Tino Gaber večkrat brezplačno dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Tomaža Subotiča, ki ga je Golobova vlada imenovala v dva sveta javnih zdravstvenih zavodov. Iz protikorupcijske komisije so sporočili, da bodo proti Golobu uvedli »preiskavo glede nasprotja interesov na podlagi izvedenega predhodnega preizkusa«.

Ključno vprašanje, ki ga bo KPK preiskovala, je, ali je šlo za korupcijo, natančneje, ali je bilo imenovanje Subotiča povezano z Golobovim dopustovanjem, torej ali med dogodkoma, dopustovanjem in imenovanjem, obstaja logična povezava. V vladi trdijo, da je bil Subotič v svet imenovan, še preden je Golob dopustoval pri njem – logične povezave ni – in pa, da je bil imenovan na predlog zdravstvenega ministrstva. A pri tem odgovoru je težava v tem, da je takratni minister Danijel Bešič Loredan na novinarski konferenci dejal, da so bili člani svetov izbrani na predlog vlade.

Prav, a zdaj se vprašajmo: res kdo misli, da je predsednik vlade zaradi tega, ker je dopustoval v vili političnega zaveznika, tega imenoval v svete bolnišnic? Ali ni že zdaj jasno, da je Golob Subotičevo imenovanje podprl po politični liniji, ker je Subotič član Gibanja Svoboda, ker sta drug drugemu lojalna, ne zato, ker mu je Subotič naredil uslugo?

Lahko se motimo in bodo v KPK našli kakšne druge, veliko pomembnejše kršitve, a vsaj za zdaj kaže, da bomo v tem postopku priča banalizaciji korupcije.