Zaposleni v SNG Drama Ljubljana so ravnateljici izrekli nezaupnico

Nezadovoljstvo med zaposlenimi v ljubljanski Drami, zlasti v igralskem ansamblu, je brbotalo že nekaj časa. A šele raziskava, ki jo je naročil svet zavoda, je razkrila, da se je v skoraj treh letih in pol, odkar gledališko hišo vodi Vesna Jurca Tadel, nezadovoljstvo tako poglobilo, da danes že večina zaposlenih meni, da bi ravnateljica s položaja morala oditi. Svet delavcev ji je izsledke raziskave predstavil prejšnji teden in takrat naj bi bila ustno napovedala odstop. Konec tega tedna naj bi se ta napoved tudi uresničila.

Odhajajoča ravnateljica Drame Vesna Jurca Tadel

© Peter Uhan / SNG Drama Ljubljana

Vesna Jurca Tadel je vodenje ljubljanske Drame prevzela v času buldožerske politike ministra Vaska Simonitija iz SDS, ki je odnesla tudi njenega predhodnika Igorja Samoborja. Ta si je po pretiranih pandemskih zaprtjih prizadeval za nujno prenovo dotrajanega gledališča, a minister jo je ustavil in Samoborja decembra 2021 zamenjal z dolgoletno zaposleno na ministrstvu za kulturo Vesno Jurca Tadel. Odziv na njeno imenovanje je bil dvojen. Nekateri so opozarjali, da na ministrstvu ni naredila ničesar posebno opaznega, in to ji je pretežni del progresivne scene zameril. Prepričani so bili tudi, da se bosta s Simonitijem, ki kadrovanja ni prepuščal naključju, našla v konservativnejšem pogledu na umetnost in s tem snovanje gledališkega programa. Drugi, tudi zaposleni, ki Samoborja niso podpirali, pa so novo ravnateljico sprejeli bolj odprtih rok. Kljub vsemu je imela kompetence, ki jih marsikateri drug novi vodja nacionalne kulturne ustanove takrat ni imel.

Sčasoma se je začelo kazati nezadovoljstvo – z odnosi, z vodenjem gledališča, s programom, saj se je ta kolektivu zdel premalo drzen za sedanji s skrajnostmi in vojnami zaznamovani čas, ki kliče po tem, da bi gledališče imelo jasen glas, da bi bilo družbeno relevantno. Nezadovoljstvo so še dodatno poglabljale delovne razmere, sploh po tem, ko je prenova Drame pod sedanjo vlado dobila nov zagon in je bila Vesna Jurca Tadel postavljena pred preizkušnjo, ki bi bila velik zalogaj za vsakogar. Gledališče je morala iz objekta, ki ga je dal inšpektor zapreti, preseliti na nadomestno lokacijo, v dvorano sredi industrijske cone, in hkrati voditi prenovo starega gledališča. Ta je zaradi nerešenega spora s sosedi obstala. Zaposleni so do nove lokacije kritični.

Smo pa prejšnji teden doživeli, da je vztrajnost gledališkega kolektiva nazadnje privedla do tega, da je bil uslišan. Kranjski župan Matjaž Rakovec (SD) je želel za novo direktorico Prešernovega gledališča Kranj imenovati nekompetentno kandidatko iz svojega prijateljskega kroga, zaposleni pa so se temu uprli in vztrajali pri dosedanjem v. d. direktorja Roku Bozovičarju, ki je bil pred tem pomočnik prejšnjega direktorja Jureta Novaka. Po pol leta zavlačevanja je mestni svet glasoval in podprl zaposlene.