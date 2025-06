»Slovenija velja za precej radikalno državo znotraj EU«

IZJAVA DNEVA

"Na osebni ravni bi se lahko takoj strinjala, zelo intenzivno proučujemo vse vidike, kdaj bi bilo treba pristopiti k tožbi. Čas imamo do konca januarja prihodnje leto. Treba je sestaviti argumente, ki so nadgradnja primeru na sodišču. Naši pravniki so v navezi s pravnimi svetovalci v Španiji, tudi na Irskem, kjer so to že napovedali, tako da bi lahko, ko se bomo pridružili, če bo takšna odločitev vlade in parlamenta, imeli dodatne argumente, ki so potrebni za vstop v postopek. To smo naredili v primeru Mjanmara. Vedno izkazujemo polno podporo delu mednarodnih sodišč."

"Ne bi izključila, da se bo odločitev razvijala v smeri pridružitve. Mislim, da je ta želja dovolj zrela. Seveda pa upoštevamo vse vidike. Tudi v Varnostnem svetu OZN imamo na voljo svoje mehanizme. Ne nazadnje pa Slovenija že velja za precej radikalno državo znotraj EU z vsem, kar smo že dali na mizo. Po priznanju Palestine smo ves čas zaostrovali sankcije proti izraelskim naseljencem, proti voditeljem, ki kršijo mednarodno pravo. Vztrajamo pri embargu na orožje, da bi ga EU dosegla. Tudi zdaj, ko smo aktivirali pregled pridružitvenega sporazuma EU-Izrael, pričakujemo, da bo, če ga Izrael ne spoštuje, zamrznjen. Slovenija je pri preverjanju hudodelstev ves čas izjemno aktivna, razočarana pa sem, da ne vidimo te aktivnosti v večini drugih držav."

(Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve, o tem, ali naj se Slovenija pridruži tožbi Južne Afrike proti Izraelu na Meddržavnem sodišču v Haagu zaradi kršitev Konvencije OZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida; v intervjuju za Delov podkast Moč politike)