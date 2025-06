Žalostna Parada ponosa

Zakaj že imamo javno televizijo? Kaj je že njena funkcija? Da v soboto z ekstenzivnim prispevkom poroča o katoliških kolesarjih, ki so šli v Rim? Da. Zato jo imamo. Da poroča o amaterskem kolesarskem maratonu Franja v glavnem TV Dnevniku? Da, gre za super prireditev. Še Tone Fornezzi - Tof je dobil svojih 25 sekund, tako kot vsako leto. Da poroča o tem, da bo vroče? Da, tudi zato. Da poroča o tem, da so imeli tudi v Veliki Britaniji vojaško parado ob kraljevem rojstnem dnevu? Seveda, zakaj pa ne? Zanimive so nam kraljeve družine. Da poroča o nekem verskem forumu? Tudi ok. Da v tej isti sobotni oddaji Dnevnik poroča z ljubljanske Parade ponosa? To pa ne. Ne na TV Slovenija. Ta dan o tem v Dnevniku ni bilo niti novice. Ni bilo niti omembe kot »pravkar v Ljubljani poteka Parada ponosa«. So pa novico stlačili v večerna poročila, s tremi izjavicami, slabimi posnetki in brez enega samega pojasnila. Bila je, to je to. Najkrajši prispevek v Dnevniku in v Poročilih. Krajše se preprosto ne da narediti, ne gre, prav potruditi se moraš, da narediš tako hiter in nevsebinski prispevek. Tudi kamermanu je uspelo narediti posnetek, ki prikazuje gručo 50 ljudi, ne pa večtisočglave množice. Prebrali so slogan letošnje parade, posneli tri izjave naključnih in odšli domov. Da je imela govor predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič v obleki v barvah palestinske zastave? Seveda niso omenili tega. Da je bil ljubljanski župan Zoran Janković izžvižgan in da sploh ni končal govora? Tega nismo izvedeli. Da je Simon Maljevac govor zaključil z genocidom v Gazi? Tudi ne. Tudi zato, ker sploh niso povedali, da so bili govori. Pokazali so nekaj bolj izrazito oblečenih ljudi, v tem preprostem rasizmu, ki ga gojijo skupaj s SDS, da pač zadovoljijo tiste, ki se hočejo zgražati. To je vse, kar je v soboto naredila TV Slovenija.

Barve palestinske zastave na predsednici državnega zbora so njen – na TV Slovenija zignoriran – govor še podkrepile

© Luka Dakskobler

Ljubljanska in mariborska Parada ponosa pa sta novinarsko zanimiva dogodka. Ker toliko razkrivata. A ker na TV Slovenija nimajo nikogar, ki bi to področje pokrival, tega seveda ne morejo vedeti. Ne vedo, da sta obe paradi tipični vzhodnoevropski paradi, na katerih udeleženci hodijo med pretežno zgroženimi in osuplimi obrazi – ker v Sloveniji sprejemanja na tem področju dejansko ni. In tako je tudi zato, ker javni mediji tako slabo opravljajo svoje delo. Ker ne znajo povedati, da v razvitih državah na Parado ponosa pridejo vsi, ker hočejo sporočiti tej manjšinski skupnosti svoj »Nikoli več«. Ja, za »Nikoli več« gre, ker je to manjšina, ki je bila stoletja med najbolj preganjanimi, nad njo sta se izvajali medicinsko in siceršnje nasilje in zatiranje, še v prejšnjem stoletju so pripadnike te skupnosti zapirali in nasilno »zdravili«, tudi v Sloveniji. In lahko bi povedali kaj o trans osebah, ki si zdaj končno javno upajo povedati, da obstajajo že toliko časa kot človeštvo samo. Ampak ne. Ne na TV Slovenija.