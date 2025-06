Protest proti militaritaciji in članstvu Slovenije v Natu

V torek, 24. junija, bo na Kongresnem trgu v Ljubljani ob 17. uri protest proti militarizaciji in članstvu Slovenije v zvezi NATO

© Iskra

Jutri, 24. junija, bo na Kongresnem trgu v Ljubljani ob 17. uripotekal protest pod geslom "Ljudska fronta - vojni kontra!", ki ga organizira več aktivističnih združenj. Na njem bodo izrazili svoje neodobravanje povečevanja vojaških izdatkov, militarizacije družbe in slovenskega članstva v zvezi NATO.

"Protest izkazuje jasno in odločno nasprotovanje militarizaciji, oboroževanju ter članstvu Slovenije v zvezi NATO. Nedavna odločitev Evropske unije o zvišanju izdatkov za oboroževanje za 800 milijard evrov kaže, da se tudi na ravni EU vzpostavlja logika, ki varnost razume zgolj skozi orožje, ne pa skozi vlaganje v družbene potrebe. Takšen pristop vodi v krepitev militarizma, vojaškega gospodarstva in posledično – v nove vojne. Nasprotujemo temu, da se sredstva davkoplačevalcev namenjajo za orožje in vojsko, medtem ko se Slovenija spopada z razpadom javnega zdravstva in šolstva, razpadom sistema skrbi za starejše in stanovanjske krize ter poslabšanjem življenjskih pogojev za delavke, delavce in študentstvo," so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost.

"Oblasti vse večje vojaške izdatke opravičuje s potrebo po "varnosti", ki naj bi jo zagotavljalo članstvo v zvezi NATO – a ta nas ne varuje, temveč vpleta v globalne konflikte in vojne, ki se ne bijejo v našem interesu."



Organizatorji protesta

S protestom zahtevajo prekinitev višanja vojaških izdatkov in militarizacije družbe, izstop Slovenije iz zveze NATO, preusmeritev sredstev iz vojske v zdravstvo, šolstvo, oskrbo in stanovanja in prekinitev slovenskega sodelovanja v imperialističnih vojnah in servilnosti tujim vojaškim interesom. Protest soorganizirajo Društvo Iskra, Ekosocialistična iniciativa Klas, dijaška skupnost Strehca, iniciativa Stanovanjski blok, Skupščina zasedbe (FDV), Lista demokratičnega študentstva, Ambasada Rog in Antiavtoritarna platorma.