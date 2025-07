»Feminizem se prevečkrat dojema kot neko ozko, skoraj ekskluzivno polje boja«

Kaj je razkrila igralka Tina Vrbnjak v posebni poletni številki Mladine INTERVJU 2025

Tina Vrbnjak je v pogovoru za posebno številko Mladine poudarila, da je kapitalizem poln protislovij. "Po eni strani ponuja vse: užitek, ugodje, svobodo. Po drugi strani pa čisla režim samodiscipline in samoregulacije, da ti lahko proda vse, kar naj bi te pripeljalo do njega", je še komentirala igralka.

© Luka Dakskobler

V aktualni posebni poletni številki Mladine INTERVJU lahko preberete tudi pogovor s Tino Vrbnjak, gledališko, filmsko in televizijsko igralko, ki z izjemnim igralskim razponom, intelektualno širino in izrazito avtorskim pristopom k vlogam že vrsto let navdušuje na odru ljubljanske Drame, kjer ima danes status prvakinje. V intervjuju, ki ga je pripravila novinarka Mladine Dora Trček, je med drugim dejala, da se feminizem prevečkrat dojema kot neko ozko, skoraj ekskluzivno polje boja – kot da se tiče zgolj določenih tem ali izključno žensk. Pa ni tako.

Poudarila je tudi, da se feminizem tiče vseh nas, ker vsi živimo v družbi, kjer so odnosi – javni in zasebni – pogosto še vedno oblikovani na podlagi zastarelih vzorcev moči.

"Umetnost pogosto deluje v nekem mehurčku, kjer se veliko ukvarjamo z marginaliziranimi skupinami in družbenimi neenakostmi – zato je občutljivost za te teme prisotna."



Tina Vrbnjak,

igralka

V pogovoru z novinarko Mladine je razkrila, da feminizem ne pomeni samo tega, da ženske "nočemo več stati za štedilnikom" ali da si hočemo izboriti nekatere pravice samo zase – pomeni celostno revizijo družbenih odnosov. Umetnost pogosto deluje v nekem mehurčku, kjer se veliko ukvarjamo z marginaliziranimi skupinami in družbenimi neenakostmi – zato je občutljivost za te teme prisotna.

Od kulturnikov do politikov: 15 novih intervjujev

Letos boste v ediciji MLADINA INTERVJU 2025 našli še 14 drugih zanimivih sogovornic in sogovorcev, ki so pomembno zaznamovali področja politike, kulture in gospodarstva.

Med slednjimi tudi evropsko komisarko za širitev Marto Kos, umetnika Vinka Möderndorferja, pesnico Anjo Zag Golob, novinarja Boštjana Videmška, aktivistko Nado Pretnar, podjetnika Janeza Škrabca, filozofa Srećka Horvata, režiserko Jasmilo Zbanić, publicista in performerja Tomaža Miheliča, psihoterapevtko Tino Bončina, zgodovinarja Robina Voseja, pisateljico in jezikoslovko Katarino Gomboc Čeh, poznavalca glasbene scene Marka Godnjavca (Jizah) in frontmana zasedbe MRFY Gregorja Strasbergarja - Strasa.

Posebna poletna številka Mladine INTERVJU 2025 je že na voljo pri prodajalcih časopisov, kupite pa jo lahko tudi v naši spletni trgovini, in sicer na tem spletnem naslovu (KLIKNITE TU ZA POVEZAVO DO NAKUPA).