Težave z akreditacijo

Na nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) smo se obrnili z vprašanjem, ali jo je zasebna Nova univerza že seznanila, da namerava ustanoviti novo članico – fakulteto za psihoterapijo. V skladu z zakonodajo bi bila namreč to dolžna storiti v 30 dneh. »Svet Nakvisa se je z namero o spremembi notranje organizacije univerze seznanil,« so potrdili na agenciji. »Če želi fakulteta izvajati nove javno veljavne programe, pa mora za to pridobiti akreditacijo.«

Dr. Peter Jambrek

© Borut Krajnc

Ali bo pri tem res uspešna, ostaja vprašanje, saj komaj zadržuje akreditacije, ki jih ima. Postopek zadnje akreditacije Nove univerze s članicami (Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za državne in evropske študije, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije) je trajal kar šest let. Novi univerzi je bila marca vendarle podaljšana akreditacija, vendar »s pridržkom« – podaljšana je bila za obdobje treh let, pri čemer ima univerza dve leti časa, da odpravi ugotovljene večje pomanjkljivosti oziroma neskladnosti. Med njimi so denimo neizpolnjevanje več določb zakona o visokem šolstvu, neustrezno razvijanje in opravljanje dejavnosti na področjih, za katere je visokošolski zavod akreditiran, strokovno in številčno pomanjkljiva kadrovska zasedba ter neprimeren način izvajanja študijskega programa.

Vodja zasebne univerze dr. Peter Jambrek kljub temu zagotavlja, da nič od tega ni zares usodnega, da so težave pravzaprav »zanemarljive« in bi jih lahko odpravili tako rekoč v trenutku. Da je postopek trajal tako dolgo, pa krivi Nakvis. »To ni bilo po naši krivdi. Natančno do dneva smo izpolnjevali vse naše obveznosti do Nakvisa,« je povedal. »Bili smo pravzaprav žrtve tega dolgotrajnega postopka, kajti Nakvis je bil tisti, ki je kršil vse možne roke.«

Po pojasnilu Nakvisa naj bi bila resnica sicer nekoliko drugačna. Postopek akreditacij se je zavlekel zaradi večkratnih pravnih zapletov in pritožbenih postopkov, ki jih je Nova univerza sprožila v vseh fazah upravnega postopka pri agenciji in drugih institucijah. Med drugim je bil v zvezi s postopkom na upravnem sodišču sprožen upravni spor, na ustavnem sodišču je bila vložena pobuda za oceno ustavnosti, na Evropsko združenje za zagotavljanje kakovosti pa pritožba proti agenciji.

Vse institucije so pritožbe zavrnile.

