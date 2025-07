Mladinina anketa: Ljudje imajo radi Nato

Robert Golob na vrhu Nata, kjer je soglašal s porabo 5 odstotkov BDP za obrambo do leta 2035 v upanju, da do tega nikoli ne bo prišlo. © : Daniel Novakovič, STA

Anketi, ki ju je Mladina v sodelovanju z agencijo Ninamedia opravila minuli teden, razkrivata, da javnost podpira povečanje obrambnih izdatkov na tri odstotke BDP do leta 2030 – k čemur se je vlada zavezala v junija sprejeti obrambni resoluciji. Ravno tako velika večina nasprotuje izstopu iz zveze Nato.

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa?

Robert Golob na vrhu Nata, kjer je soglašal s porabo 5 odstotkov BDP za obrambo do leta 2035 v upanju, da do tega nikoli ne bo prišlo.

© : Daniel Novakovič, STA

Anketi, ki ju je Mladina v sodelovanju z agencijo Ninamedia opravila minuli teden, razkrivata, da javnost podpira povečanje obrambnih izdatkov na tri odstotke BDP do leta 2030 – k čemur se je vlada zavezala v junija sprejeti obrambni resoluciji. Ravno tako velika večina nasprotuje izstopu iz zveze Nato.

Na vprašanje »Državni zbor je sprejel vladno resolucijo, ki določa postopno povečanje deleža sredstev za obrambo na 3 odstotke BDP do leta 2030. Ali se s tem strinjate?« je 52,6 odstotka vprašanih odgovorilo pritrdilno in 39 odstotkov nikalno. Pričakovano ima zvišanje stroškov za obrambo najnižjo podporo na levem polu političnega spektra, to je pri podpornikih stranke Mi, socialisti Mihe Kordiša, kjer se s povečanjem obrambnih izdatkov strinja le 28 odstotkov vprašanih. Tudi pri podpornikih Skupne liste Levica in Vesna – zelena stranka je skepsa večja, a na meji: zvišanje obrambnih izdatkov podpira 41 odstotkov podpornikov te liste. Med parlamentarnimi strankami je največ navdušenja zaznati pri podpornikih SDS – kar 64 odstotkov podpornikov te stranke bi podprlo tako občutno zvišanje obrambnih izdatkov. Med podporniki Gibanja Svoboda se s povečanjem obrambnih izdatkov strinja 57 odstotkov vprašanih, kar je celo več kot pri podpornikih NSi (53 odstotkov).

© Vir: Ninamedia, 7. in 8. julij 2025, n=700

Podobna so razmerja pri odgovorih na vprašanje »Ali naj Slovenija izstopi iz zveze NATO?«. Za izstop bi glasovalo le 25,7 odstotka vprašanih – kar 67 odstotkov jih izstopu jasno nasprotuje. Največ nasprotnikov zvezi Nato je očitno med podporniki stranke Vesna – med njimi bi jih kar 81 odstotkov glasovalo za izstop – in med podporniki Levice – med njimi bi jih za izstop glasovalo slabih 62 odstotkov. Med podporniki Gibanja Svoboda in SD pa je takšnih le 30 odstotkov. Največ navdušenja nad Natom so tudi v tem primeru anketarji zaznali med podporniki stranke SDS – med njimi je le slabih deset odstotkov takšnih, ki bi glasovali za izstop iz Nata.

V Ninamedii so vprašanje o obrambni resoluciji postavili 2485 anketirancem 30. junija, vprašanje o izstopu iz Nata pa 700 anketirancem 7. in 8. julija.

© Vir: Ninamedia, 30. junij 2025, n=2.485

POVEZAVA DO GLAVNEGA ČLANKA >>