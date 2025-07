Vmesno poročilo o financiranju SDS in strankine tovarne sovraštva

Pod drobnogledom

Predsednica preiskovalne komisije Tamara Vonta: »Grozijo mi s smrtjo, grozijo mi z ostrostrelci.«

© Luka Dakskobler

Državni zbor je prejšnji teden obravnaval in potrdil drugo vmesno poročilo preiskovalne komisije, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank v obdobju pred državnozborskimi volitvami leta 2022 in med njimi. Komisiji je doslej uspelo zbrati obsežen nabor dokazov, da politična stranka SDS neposredno ali posredno obvladuje televizijo Nova24TV in tednik Demokracija, ki sta v tem obdobju delovala izključno v korist SDS, analize vsebin pa so pokazale, da ta kvazimedija ne spoštujeta osnovnih novinarskih standardov, širita dezinformacije in manipulirata z dejstvi – pogosto z zlonamernim ciljem politične diskreditacije.

Večina propagande medijskega konglomerata SDS se je v tem obdobju financirala iz dveh virov: iz madžarskega denarja, ki se je v tovarno sovraštva stekal iz političnega kroga premiera Viktorja Orbána, in iz javnih sredstev državnih podjetij, ki so bila prek oglaševanja usmerjena v politično lojalne »medije«. Obenem je potekalo intenzivno politično kadrovanje v državna podjetja, ta pa so bila tako rekoč prisiljena sklepati oglaševalske pogodbe s temi mediji

. »Šlo je za načrten sistem, v katerem je politična stranka prevzela nadzor nad oglaševalskimi sredstvi in jih usmerjala tja, kjer je bil politični donos največji,« je v državnem zboru povedala Tamara Vonta, poslanka Gibanja Svoboda in predsednica komisije. »Po zamenjavi oblasti leta 2022 so se plače v teh medijih znižale, poslovanje pa je strmoglavilo, kar dokazuje njihovo odvisnost od politične oblasti in dejstvo, da ne gre za neodvisne medije, temveč za orodje politične propagande.«

Komisija je še ugotovila, da je skupina podjetij Nivo, ki je v času Janševe vlade od države prejela občutno višja sredstva za vzdrževanje vodotokov kot sicer, sočasno nakazovala denar »medijem« SDS, zlasti družbi Nova obzorja, izdajateljici tednika Demokracija. Sredstva, namenjena za javno varnost in preprečevanje poplav, so se tako dejansko uporabila za financiranje politične propagande.

»Če povzamem, komisija ugotavlja, da je šlo za organiziran, sistematičen in zavesten poskus medijskega vplivanja na volilno voljo ljudi s pomočjo zlorabe javnih sredstev, omejevanja medijskega pluralizma in prikritih oglaševalskih taktik,« je poslanka še povedala v državnem zboru. »

Komisija ugotavlja, da gre za resno grožnjo temeljnim postulatom parlamentarne demokracije.« Komisija bo jeseni najverjetneje pripravila še eno vmesno poročilo, končno poročilo pa lahko pričakujemo proti koncu leta. Kaj sledi? »Ljudi ne moremo kaznovati ali preganjati, ker preiskovalna komisija tega ne počne. Naša naloga pa je, da vse to, kar smo ugotovili, posredujemo pristojnim organom, kar seveda tudi ves čas počnemo,« je pojasnila Tamara Vonta. »Druga stvar, ki se mi zdi pomembna, pa je, da na podlagi ugotovitev poskušamo oblikovati predloge, kaj narediti, da se takšne zlorabe ne bi več dogajale.«

Delo komisije gre nekaterim očitno zelo v nos. Poslanka, ki ji predseduje, naj bi bila vsak dan deležna groženj s smrtjo.