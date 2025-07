Uvodnik / Ne, mi smo rekli vam!

»Državljanke in državljani! Včlanite se v strelska društva in na ta način boste lahko doma legalno posedovali orožje. Mi pa bomo s spremembo zakonodaje poskrbeli, da prekoračen silobran ne bo več obstajal.«

—Poslanec SDS Žan Mahnič, 16. junija 2025



Nazadnje je SDS – in Mahnič ni zgolj poslanec SDS, ampak sodi v krog najožjih sodelavcev predsednika stranke Janeza Janše, ki ga je postavil celo za šefa sveta za nacionalno varnost – pozivala k oboroževanju pred dvema letoma, takrat zaradi domnevnih spolnih napadov migrantov. Vzorec je vedno enak: pride do napada in nato se razglasi, da je problem razširjen – vsi Romi in vsi migranti so enaki –, desnica podžiga, SDS ima pri tem vedno ob boku Novo Slovenijo, ki tudi sama lovi medijsko pozornost. A to ni brez posledic. Nenadoma so živčni Romi, seveda so na drugi strani živčni in prestrašeni prebivalci bližnjih naselij, starejši in tisti, ki živijo sami, pa starši in otroci, pač vsi po malem nasedemo na ustvarjeno vzdušje. Sledi vedno znova nov konflikt, spodbujen z občutki ogroženosti, lahko pa tudi naključen, a kaj ko smo zdaj vsi pozorni – in novi konflikt dokazuje, kako grozna je situacija. Kaj sledi? Zdaj bomo poslušali o nevladnih organizacijah in seveda levici (levici z malo, levici z veliko, levici kot sinonimom za Gibanje Svoboda, levici kot komunistih, levici kot Kučan je kriv, levici, ki da vlada), ki so s svojim strpnim pogledom na Rome dejansko krivi, da so razmere take.

Pojdimo po vrsti. So razmere resne in skrb zbujajoče? Seveda so. Vsako leto so bolj zaostrene. In popolnoma nesprejemljivo je tudi vsakršno nasilje. Vaščani krajev, kjer so se zadnji napadi zgodili, se upravičeno počutijo ogrožene, njihov strah je dejanski in najbolj možno človeški.

Ali smo vedeli, da bo do tega prišlo? Večina Slovencev ni vedela in tudi ne bo nikoli vedela, ker pač ne bere in ne spremlja resnih medijev. A bralke in bralci Mladine to vedo, ker novinar Peter Petrovčič natančno in z očetovsko skrbnostjo spremlja, kaj se dogaja z romsko populacijo v Sloveniji. Velja brati članke iz leta 2008, pa 2011, 2016, 2019, vsako leto jih je vsaj 15, vse, kar se zdaj dogaja, je bilo popisano v njih. Desničarji so pač vsakič znova, ko so bili na oblasti, neusmiljeno oklestili programe za izobraževanje in vključevanje Romov v družbo. A še preden bi se levi politiki začeli trkati po prsih, naj zapišemo, da si levica nikoli ni upala narediti kaj res radikalnega, ampak je zgolj malce popravljala splošni vtis. In posledice? Romi so ostajali zunaj šol, zunaj vrtcev, zunaj družbe – in odraščali. Iz leta v leto je bilo huje. Mar ni nihče pomislil, da je to povezano? Da bodo ti otroci, ki jih naš sistem dobesedno izvrže iz izobraževanja, nekoč odrasli? In da bodo problematični? Mar je kdo res mislil, da ne bodo? Če to velja tudi za večinsko prebivalstvo – da namreč izločitev iz šolskega sistema v rosnih letih malodane avtomatično pomeni, da bo človek pristal na družbenem robu – mar je res kdo mislil, da bo za Rome to pravilo veljalo celo manj?

Da, zdaj smo tam. In tokrat bomo mi rekli: »Rekli smo vam!« Zgodilo se je točno to, na kar nevladne organizacije in redki posamezniki opozarjajo že desetletja. Na tem mestu smo na primer decembra 2023 zapisali: »Nevladne organizacije že vrsto let opozarjajo, da je treba vlagati denar in znanje v izobraževanje romskih otrok in življenjske razmere skupnosti. Ker odsotnost teh ukrepov vedno vodi v kriminalizacijo manjšine, njeno getoizacijo in konflikte z večinskim prebivalstvom. In to bo posledica politike, ki je omejevala vsak evro, namenjen izobraževanju in družbenemu vključevanju Romov. Ja, 20 let se sredstva samo krčijo, 20 let se Romi le stigmatizirajo. In današnje stanje je dokaz, da je prav ta politika, ki je iz mandata v mandat omejevala vsako razvojno pobudo, tista, ki je vse zavozila.«

Ne kažite torej na nevladne organizacije in ne kažite na leve politične stranke, ne zavajajte prebivalcev ogroženih območij mest in vasi, ki so danes v hudi stiski. Ne, to stanje je zakuhala desnica. Ti odrasli Romi so »njihovi otroci«, otroci njihovega izključevanja in odkritega rasizma. Kaj zdaj ponuja SDS ogroženim vaščanom in meščanom? Da se oborožijo. Si res želimo te njihove najboljše rešitve? Da bodo ljudje imeli doma orožje in da morda ne bodo kaznovani za prekoračen silobran? Je to življenje, ki si ga želimo? Bomo oborožili tudi naše otroke? In kako bomo šteli mrtve?

Naj ponovimo: Ne, mi smo vam rekli, da se bo to zgodilo. In se je. Že leta 2006, ko ste pregnali družino Strojan, je bilo jasno, kaj se bo zgodilo. Takrat so vam strokovnjaki povedali, kaj ste storili. Ampak SDS seveda ni poslušala. Ker ji sploh ne gre za ljudi, ampak le za oblast – in na tej poti do oblasti ji vsak napadeni občan in nasilni Rom prideta prav.