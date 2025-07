V Ljubljano prihaja Tanita Tikaram

Britanska glasbenica bo 24. oktobra v Sloveniji nastopila prvič

Tanita Tikaram danes

© arhiv organizatorja

Glasbenica Tanita Tikaram, v Nemčiji rojena Britanka, po svetu najbolj znana po zimzelenem hitu iz osemdesetih Twist in My Sobriety, prihaja prvič v Slovenijo. V Kinu Šiška bo v petek, 24. oktobra, predstavila svoj novi album LIAR (Love Isn't a Right), na katerem se vrača k temam in zvokom, ki so definirali njena zgodnja dela. Na njem so tako politične kot ljubezenske skladbe.

Komaj 19-letna je Tanita Tikaram je postala mednarodna senzacija z debitantskim albumom Ancient Heart iz leta 1988, ki je vseboval uspešnici Twist in My Sobriety in Good Tradition. Album je bil prodan v več kot štirih milijonih izvodov po vsem svetu in jo je uveljavil kot enega najprepoznavnejših glasov poznih osemdesetih. Ancient Heart je bil le začetek dolge in neprestano razvijajoče se umetniške poti, na kateri je Tikaram raziskovala različne glasbene sloge in sodelovala s številnimi glasbeniki. Njeni kasnejši albumi, kot so The Sweet Keeper (1990), Lovers in the City (1995) in Closer to the People (2016), so dokaz, da njena glasba ni omejena zgolj na nekaj hitov, temveč ima poleg komercialnega tudi raziskovalni potencial.

Tanita Tikaram nekoč

© arhiv izvajalke

Vstopnice v predprodajo so na voljo po 26 evrov, na dan koncerta pa boste za njih odšteli 30 evrov.

7s8glZ-efMg

UbXsbGSoIWk

EWvj370W37c

iXePfBKjbek

e--TrJ9r4aI