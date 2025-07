V ukrajinski vojski lahko služijo tudi starejši od 60 let

V skladu z zakonom bodo lahko podpisali enoletno pogodbo za opravljanje nebojnih nalog, pred tem pa bodo morali opraviti zdravniški pregled

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torek podpisal zakon, ki ukrajinskim državljanom, starejšim od 60 let, omogoča pridružitev vojski. V skladu z zakonom bodo lahko podpisali enoletno pogodbo za opravljanje nebojnih nalog, pred tem pa bodo morali opraviti zdravniški pregled, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Znatno število državljanov, starejših od 60 let, je izrazilo željo, da se prostovoljno pridružijo obrambi države. Potrebno je vključiti večje število ljudi, ki želijo braniti suverenost in ozemeljsko celovitost Ukrajine," piše na spletni strani ukrajinskega parlamenta.

Ukrajina se po več letih vojne, ki jo je sprožila ruska invazija februarja 2022, sooča s pomanjkanjem vojakov. V luči tega je doslej sprejela že več ukrepov za privabljanje ljudi v vojsko. Med drugim ponuja enoletne pogodbe in finančne spodbude za ljudi, stare od 18 do 24 let. Aprila lani pa je tudi znižala starostno mejo za mobilizacijo s 27 na 25 let.