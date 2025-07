Najnovejša adaptacija Demon Slayer znova podira rekorde

Film, ki spremlja pustolovščine mladega junaka Tanjiroja Kamada med bojem z demoni, je v osmih dneh postavil tudi rekord za najhitreje zasluženih deset milijard jenov (okoli 58 milijonov evrov)

Najnovejša filmska adaptacija serije japonskih mang Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle na Japonskem znova podira rekorde. Film, ki spremlja pustolovščine mladega junaka Tanjiroja Kamada med bojem z demoni, je v osmih dneh postavil tudi rekord za najhitreje zasluženih deset milijard jenov (okoli 58 milijonov evrov).

Demon Slayer je izvirno serija japonskih mang, ki se je po podatkih založnika Shueisha po vsem svetu prodala v več kot 200 milijonih izvodov. Delo avtorja Koyoharuja Gotougeja spremlja pustolovščine mladega protagonista Tanjiroja Kamada med bojem z demoni, ena od njih pa je postala tudi njegova sestra, za katero išče zdravilo. Originalna serija mang je izhajala v priljubljeni reviji Weekly Shonen Jump med letoma 2016 in 2020.

Prejšnji rekord najhitrejšega zaslužka je po desetih dneh predvajanja v letu 2020 prav tako postavil anime film Demon Slayer in takrat s prvega mesta največjega filmskega zaslužkarja na Japonskem izrinil Ghiblijevo klasiko Čudežno potovanje iz leta 2001.

Kot še poroča francoska tiskovna agencija AFP, se lahko priljubljenost serije primerja z globalno priljubljenimi manga serijami, kot so Dragon Ball, Naruto in One Piece.

Tečaje risanja manga stripa za mlade zadnja leta pripravljajo tudi v Narodni galeriji. Letos bo delavnica v Ustvarjalnem ateljeju galerije potekala med 7. oktobrom in 16. decembrom.

FRjM2FQn9a8