Skupne vojaške vaje Rusije in Kitajske

Kitajska in Rusija sta poleg gospodarskih in političnih vezi v zadnjih letih poglobili tudi vojaško sodelovanje, saj želita uravnotežiti mednarodni red, ki ga sami vidita kot globalni red pod vodstvom ZDA

Kitajska je danes napovedala, da bo avgusta izvedla skupne vojaške vaje z Rusijo, vključno z morskimi in zračnimi vajami v bližini Vladivostoka in skupnimi pomorskimi patruljami v Tihem oceanu. Vaje z imenom Joint Sea-2025 so del rednih načrtov o dvostranskem sodelovanju, lani so potekale ob južni obali Kitajske.

Kitajska in Rusija sta poleg gospodarskih in političnih vezi v zadnjih letih poglobili tudi vojaško sodelovanje, saj želita uravnotežiti mednarodni red, ki ga sami vidita kot globalni red pod vodstvom ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vaje so del rednih načrtov dvostranskega sodelovanja med Moskvo in Pekingom ter niso usmerjene proti tretjim stranem, je na današnji novinarski konferenci pojasnil predstavnik kitajskega ministrstva za obrambo Zhang Xiaogang. Po vajah bosta državi uvedli tudi skupne pomorske patrulje v Pacifiku.

Letošnje vaje naj bi potekale pred načrtovanim obiskom ruskega predsednika Vladimirja Putina na Kitajskem, ki se bo v skladu z napovedmi začel konec avgusta.

Putin se bo udeležil vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO) in slovesnosti ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne, vključno z vojaško parado. Prav tako se bo ruski predsednik sestal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Slednji je ruskemu zunanjemu ministru Sergeju Lavrovu ta mesec med srečanjem v Pekingu dejal, da bi morali državi okrepiti medsebojno podporo.

Odnosi med državama so se sicer od ruske ofenzive na Ukrajino februarja 2022 poglobili. Kitajska nikoli ni obsodila več kot tri leta trajajoče vojne, niti ni pozvala Rusije k umiku njenih vojakov iz Ukrajine.

Mnogi ukrajinski zavezniki tako obtožujejo Peking, da podpira Moskvo, na drugi strani pa Kitajska vztraja pri tem, da glede vojne v Ukrajini zavzema nevtralno stališče in redno poziva h končanju spopadov, hkrati pa očita zahodnim državam, da z oboroževanjem Ukrajine podaljšujejo konflikt.