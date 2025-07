Na Hrvaškem zaradi napada na Slovenca v Poreču še štiri kazenske ovadbe

Napadalci so osumljeni, da so sodelovali v pretepu in da niso nudili pomoči

Hrvaška policija je v zvezi z nedavnim napadom na 19-letnega Slovenca pred nočnim klubom v Poreču vložila kazenske ovadbe za še štiri moške. Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina, ki se sklicuje na vire v policiji, so osumljeni, da so sodelovali v pretepu in da niso nudili pomoči. Danes so jih prepeljali v pripor istrske policijske uprave.

Policija medtem nadaljuje kriminalistično preiskavo primera.

Hrvaška policija je po petkovem incidentu sprva pridržala pet oseb, a so dve izpustili zaradi pomanjkanja dokazov. Za trojico osumljencev, ki naj bi pretepli 19-letnika, je državno tožilstvo v torek odredilo preiskovalni pripor zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja.

Tožilstvo sumi, da je trojica 19-letnika večkrat udarila v glavo in ga brcala z namenom, da bi ga hudo poškodovala. Pozneje naj bi ga odnesli v bližnjo ulico in ga tam pustili nezavestnega. Osumljence, stare 29, 40 in 47 let, obtožnica bremeni povzročitve težkih telesnih poškodb in opustitve pomoči poškodovancu. Četverico, ki so jo v pripor prepeljali danes, so aretirali v torek.

19-letni Slovenec se je zaradi hudih poškodb najprej zdravil v puljski bolnišnici, od koder so ga v soboto zvečer prepeljali v ljubljanski UKC. Med drugim naj bi utrpel poškodbe lobanje, njegovo stanje pa naj bi se poslabšalo, zato so ga premestili na oddelek intenzivne nege.