Jazzinty / Eden najpomembnejših mednarodnih jazzovskih festivalskih dogodkov v Sloveniji

Od 18. do 23. avgusta bo potekal v Novem mestu

Igor Matković

Mednarodna delavnica in festival Jazzinty, ki bosta v letu 2025 potekala že jubilejno 25. leto, predstavljata enega najpomembnejših mednarodnih jazzovskih festivalskih dogodkov pri nas. Letošnja edicija se bo odvijala med 18. in 23. avgustom v Novem mestu. Kreativni in raznolik koncertni program spremlja intenzivna enotedenska glasbena delavnica, ki vsako poletje Novo mesto spremeni v osrednje neformalno izobraževalno središče za področje jazzovske glasbe v tem delu Evrope.

"Jazzinty je četrt stoletja izobrazil preko 1.200 udeležencev delavnic ter izvedel več kot 250 koncertov slovenskih in mednarodnih glasbenikov. Poleg delavnice in festivala v sklopu produkcije Jazzinty poteka tudi edina skladateljska nagrada na področju jazz glasbe v Sloveniji – Jazzon. Vsako leto nagradimo mladega avtorja (do 30 let) s finančno, tehnično in medijsko podporo in mu pomagamo na prvih stopnicah profesionalne poti glasbenika," so zapisali organizatorji.

Organizatorji festivala Jazzinty

Jazzinty se letos predstavlja s sloganom: jazzinty = skupnost, ki odraža povezanost projekta Jazzinty z lokalnim okoljem in kot ključnega gradnika slovenske glasbene skupnosti. V svoji 25-letni zgodovini je Jazzinty preko delavnice, skladateljske nagrade in festivalskega programa omogočil večinskemu delu trenutne domače glasbene platforme prve korake na profesionalni poti. Pestrost kultur ter žanrska fluidnost sta dve glavni vodili produkcije Jazzinty, ki tako že vrsto let skrbi za ustvarjanje trendov in grajenje mostov med umetniki in občinstvom.

Festivalski program bo v letu 2025 gostil več kot 100 glasbenikov iz več kot 15 držav. Festivalsko dogajanje se bo odvijalo na idilični lokaciji na ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine. V 6 koncertnih večerih bopnudič kar 11 koncertov. Med drugim bodo nastopili Gal Golob Trio, Drago Ivanuša Kino Kvartet in Igor Matković.

