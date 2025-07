Racijo na antifašističnem taboru bodo preiskali tudi na deželni ravni

Slovenska vlada je izrazila pričakovanje, da bodo pristojni avstrijski organi dogajanje raziskali ter podali verodostojna pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije

Nedeljska racija avstrijske policije na taboru slovenskih študentov

© Damijan Smrečnik / Novice.at

Koroški deželni glavar Peter Kaiser je po današnji okrogli mizi o nedeljski raciji na antifašističnem taboru na avstrijskem Koroškem napovedal notranjo preiskavo posredovanja v policiji na deželni ravni. Poudaril je še, je bil cilj okrogle mize ohraniti sposobnost dialoga in da bo dogajanje preiskala posebna komisija pri notranjem ministrstvu.

Kaiser je današnjo okroglo mizo sklical po raciji na taboru v organizaciji Kluba slovenskih študentov in študentk na Dunaju, v kateri je sodelovalo več deset pripadnikov policije, med njimi tudi člani posebnih enot, helikopter, droni in enota s službenimi psi. Racija je pretresla slovensko skupnost v Avstriji, tudi zato, ker je potekala ob spominskem obeležju, kjer so nacisti 25. aprila 1945 umorili enajst članov družin Sadovnik in Kogoj.

Oblikovanje posebne skupine za preiskavo racije

Na okrogli mizi so bili po poročanju avstrijske javne radiotelevizije ORF poleg Kaiserja navzoči okrajni glavar Velikovca Gert Klösch in njegov namestnik, predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost Bernard Sadovnik, namestnik deželne policijske direkcije Markus Plazer in županja občine Železna Kapla Elisabeth Lobnik.

Društvo Peršman, ki upravlja istoimenski muzej, je povabilo na okroglo mizo zavrnilo z utemeljitvijo, da se jim zdi sedenje za isto mizo s predstavniki oblasti trenutno nedopustno, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Kaiser je zaradi tega izrazil obžalovanje, ob tem pa zagovarjal, da je šlo pri sklicu okrogle mize za pravilno odločitev. "Cilj te okrogle mize je bil in je ohraniti sposobnost dialoga, da sta pogovor in izmenjava mnenj mogoča, saj le tako bo mogoče v prihodnosti popraviti različne napake," je menil.

Po besedah deželnega glavarja so vsi udeleženci okrogle mize izrazili obžalovanje zaradi nedeljskega dogajanja pri Peršmanovi domačiji, še poroča avstrijski časnik Der Standard.

Namestnik deželne policijske direkcije Plazer se je pri tem opravičil Bernardu Sadovniku, ki je tudi potomec družine, umorjene na Peršmanovi domačiji. "Opravičil sem se, ker je družina osebno prizadeta," je dejal po dogodku Plazer, ob tem pa po poročanju APA pojasnil, da to ni priznanje krivde. Ali je bilo policijsko posredovanje pravilno in ustrezno, se namreč še preiskuje.

Sadovnik, ki je tudi predsednik Skupnosti koroških Slovencev (SKS), pa je po srečanju dejal, da ne gre samo za opravičilo njemu osebno, pač pa da je prizadetih veliko mladih. Dejal je tudi, da upa na hitro preiskavo notranjega ministrstva in opozoril, da se takšni dogodki ne smejo ponoviti.

Na srečanju so tudi predlagali, da se v prihodnje v sodelovanju med županjo Železne Kaple, okrajno upravo in odgovornimi v muzeju Peršman zagotovi izvedba prireditev na domačiji. Deželni urad za varstvo ustave naj bi poleg tega preučil, ali obstaja možnost pravnega varstva spominskih obeležij v primeru uradnega postopka.

O oblikovanju posebne skupine za preiskavo racije sta se v torek dogovorila avstrijski notranji minister Gerhard Karner in koroški deželni glavar. K sodelovanju v njej bodo povabili tudi slovensko skupnost v Avstriji.

Načrti za sporno policijsko akcijo naj bi bili pripravljeni že v petek

Avstrijski časnik Kleine Zeitung danes poroča, da so bili načrti za sporno policijsko akcijo pripravljeni že v petek. Po navedbah policije naj bi bilo vloženih več prijav zaradi kampiranja, čeprav je Peršmanova domačija na odročnem območju sredi Karavank. Kdo jih je vložil in ali so bili za tem politični motivi, po navedbah Kleiner Zeitunga ni znano. Ker je bilo znano, da gre za antifašistični tabor, je policija poklicala na pomoč pravnika iz deželnega urada za varnost države in boj proti ekstremizmu.

Kaiser je po poročanju Standarda na novinarski konferenci po okrogli mizi opozoril tudi na mednarodni pomen dogodka. Kot je dejal, je zaradi incidenta prejel klice tako slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon kot tudi avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna.

Slovenska vlada je v ponedeljek izrazila pričakovanje, da bodo pristojni avstrijski organi dogajanje raziskali ter podali verodostojna pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije. Zunanje ministrstvo je na pogovor poklicalo veleposlanika Avstrije, v torek pa je avstrijskemu zunanjemu ministrstvu posredovalo diplomatsko noto. Predsednica republike Nataša Pirc Musar in njen avstrijski kolega pa sta v današnjem telefonskem pogovoru pozvala k umiritvi strasti in pozdravila pripravljenost pristojnih avstrijskih organov, da raziščejo okoliščine dogodka.