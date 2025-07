Anketa / Razlika med Janševo SDS in Golobovo Svobodo se manjša

Za SDS bi volilo slabih 21 odstokov, za Gibanje Svoboda pa 19 odstotkov

Raziskava Valicona za Siol je pokazala, da se razlika v podpori med SDS in Svobodo manjša in je dobri dve odstotni točki. Če bi bile volitve v času izvajanja ankete, bi slavila SDS, ki je z nekoliko nižjo podporo prejela 21,3 odstotka glasov. Svobodo pa bi obkrožilo 19 odstotkov vprašanih. Manjšo podporo sta zabeležili SD in Levica, večjo pa NSi.

Če bi bile volitve na dan, ko so anketirani odgovarjali na vprašanja, bi 21,3 odstotka vprašanih volilo SDS, kar je za 2,5 odstotne točke manj kot pretekli mesec (23,8 odstotka). Gibanje Svoboda bi obkrožilo 19 odstotkov vprašanih, kar je za 2,6 odstotne točke več kot junija (16,4 odstotka).

Sledijo SD z 8,6 odstotka (junija 9 odstotkov), Resni.ca s 7,6 odstotka (7,2 odstotka), Demokrati s 6,1 odstotka (5,3 odstotka), NSi s 4,8 odstotka (4 odstotke), Pirati s 3,8 odstotka (3,7 odstotka), Levica s 3,5 odstotka (4,6 odstotka), Vesna s 3,1 odstotka (4 odstotke), SNS z 2,5 odstotka (3 odstotke), Zeleni Slovenije z 1,8 odstotka (1,5 odstotka) in SLS z 1,5 odstotka (1,7 odstotka).

Drugo stranko bi obkrožilo 4,4 odstotka (junija 4,5 odstotka), neopredeljenih pa je bilo 11,9 odstotka vprašanih (junija 11,3 odstotka).

Opredeljenih volivcev in hkrati običajnih udeležencev volitev je bilo med 1521 anketiranimi 921. Tudi upoštevaje le njihove odgovore bi slavila SDS s 26,2 odstotka podpore (junija 27,4 odstotka), na drugem mestu pa je Svoboda z 21,2 odstotka (junija 20 odstotkov).

Na tretjem mestu je SD z 9,5 odstotka (junija 11,9 odstotka), Demokrati bi prejeli 8,3 odstotka (6,3 odstotka), Resni.ca 6,6 odstotka (5,4 odstotka), NSi 6,5 odstotka (5 odstotkov), Levica 4,8 odstotka (6,1 odstotka), Vesna 4,3 odstotka (4,9 odstotka), Pirati 3,7 odstotka (3,1 odstotka), SNS 1,9 odstotka (2,2 odstotka), SLS 1,5 odstotka (2 odstotka) in Zeleni Slovenije 1,4 odstotka (1,1 odstotka). Drugo stranko bi obkrožilo 2,1 odstotka opredeljenih volivcev, prejšnji mesec pa 3,1 odstotka.

Volitev bi se od 1521 vprašanih zagotovo udeležilo 49,6 odstotka, zagotovo pa se jih ne bi udeležilo 11,1 odstotka anketiranih. Bolj verjetno bi se jih udeležilo 26,7 odstotka, bolj verjetno pa se jih ne bi udeležilo 12,6 odstotka vprašanih.

Najbolj priljubljena ostaja predsednica republike

Z oceno od ena do pet je 1481 vprašanih ocenilo tudi vidne politike. Na prvem mestu ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar z oceno 3,1, sledita gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han z oceno 2,8 in predsednik Demokratov Anže Logar z oceno 2,7.

Na četrtem mestu je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič z oceno 2,6, enako oceno ima tudi predsednik SDS Janez Janša. Sledi predsednik DS in stranke Fokus Marko Lotrič z oceno 2,5.

Predsednik vlade Robert Golob si je prislužil oceno 2,4, prav toliko pa tudi sopredsednik stranke Vesna Uroš Macerl, predsednik NSi Matej Tonin in ministrica za kulturo ter koordinatorica Levice Asta Vrečko.

Valicon je anketo opravljal med 25. in 28. julijem na vzorcu 1521 vprašanih.