Izrael / »Kocka je padla, odločili smo se za popolno okupacijo Gaze«

Izraelski premier Benjamin Netanjahu napovedal popolno zavzetje Gaze

Izraelski premier Benjamin Netanjahu

© Jolanda Flubacher / WEF / Flickr

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je odločil, da bo izraelska vojska okupirala celotno območje Gaze, poročajo izraelski mediji. Netanjahu naj bi se v teh dneh posvetoval s svojim kabinetom in vodstvom vojske, da bi pridobil podporo svojemu načrtu. Za danes pa je sklical sestanek varnostnega kabineta o nadaljnjih ukrepih v Gazi.

Da se je izraelski premier kljub mednarodnemu pritisku za končanje vojne v Gazi odločil za popolno okupacijo palestinske enklave, je v ponedeljek med drugim poročal izraelski spletni portal Ynetnews. Pri tem se je skliceval na neimenovanega uradnika blizu Netanjahuju, ki je dejal: "Kocka je padla, odločili smo se za popolno okupacijo Gaze".

Netanjahu je pred tem napovedal zasedanje varnostnega kabineta, ki naj bi razpravljal o nadaljnjih ukrepih v Gazi. V videoposnetku, objavljenem v nedeljo, je izraelski premier dejal, da palestinsko islamistično gibanje Hamas noče pristati na pogajalsko rešitev za končanje vojne v Gazi, ki traja že 22 mesecev.

Izraelske sile po poročanju nemške tiskovne agencije dpa trenutno nadzorujejo približno 75 odstotkov Gaze. Na območjih, ki so še vedno pod nadzorom Hamasa, naj bi bilo domnevno preostalih 50 talcev, ki jih je med vdorom v Izrael oktobra 2023 zajel Hamas. Med njimi naj bi bilo približno 20 še živih.

Izraelska vojska se je večkrat izrekla proti popolni okupaciji Gaze in opozorila, da bi uničenje vseh predorov in bunkerjev Hamasa lahko trajalo več let, poroča časnik Times of Israel. Predstavniki vojske tudi svarijo, da bi ofenziva za zavzetje celotne Gaze lahko ogrozila življenja talcev.

Po poročanju medijev je Netanjahu zdaj pripravljen sprejeti to tveganje. Dejavnosti bodo potekale tudi na območjih, kjer Hamas zadržuje talce, poroča Ynetnews.

Do zdaj so k popolni okupaciji Gaze pozivali predvsem ministri iz skrajno desnih in ultraortodoksnih strank v Netanjahuovi vladi. Zahtevajo tudi izgon palestinskega prebivalstva v druge države in ustanovitev judovskih naselij v obalnem pasu Gaze.