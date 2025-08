Pobeglim demokratom grozi aretacija

Več deset demokratskih članov teksaškega kongresa je namreč pobegnilo v demokratske države, da bi preprečili glasovanje

Teksaški republikanci so v ponedeljek zaradi nesklepčnosti prekinili zasedanje državnega kongresa, na katerem so želeli na novo zarisati meje volilnih okrožij te zvezne države. Več deset demokratskih članov teksaškega kongresa je namreč pobegnilo v demokratske države, da bi preprečili glasovanje. Teksaški guverner jim je zagrozil z aretacijo.

Na zasedanju so teksaški republikanci želeli na novo zarisati meje volilnih okrožij države in si na ta način zagotoviti večino tudi v zveznem predstavniškem domu po novembrskih volitvah, poročajo ameriški mediji.

Vendar jim je to preprečila nesklepčnost, saj je več deset demokratskih članov teksaškega kongresa pobegnilo v demokratske države, kot so Illinois, New York in Massachusetts, poroča CNN.

Republikanci pa so izglasovali resolucijo, ki omogoča aretacije "ubežnikov". Tudi guverner Teksasa, republikanec Greg Abbott, je demokratskim poslancem zagrozil z aretacijo, poročajo tuje tiskovne agencije. Zagrozil jim je tudi z odvzemom poslanskega sedeža.

Demokrati so pobegnili, da republikancem preprečijo potrditev zakona o spremembah meja volilnih okrožij, s čimer si želi stranka Donalda Trumpa prihodnje leto na volitvah v zvezni kongres zagotoviti pet novih sedežev in s tem tudi ohranitev večine.

Pravosodni minister Ken Paxton pa je dejal, da poslance čaka 500 dolarjev kazni za vsak dan, ko se ne udeležujejo zasedanja.

Newyorška zvezna kongresnica Alexandria Ocasio Cortez je demokrate pozvala, naj nakažejo denar za teksaške kolege, Paxton pa je zagrozil, da bodo vsi ubežniki, ki bodo sprejeli donacije za plačilo kazni, obtoženi korupcije.

Meje volilnih okrožij se običajno v ZDA na novo rišejo po štetju prebivalstva na vsakih deset let, republikanci v Teksasu pa želijo to storiti sedaj in to tako, da si v novih okrožjih zagotovijo večino svojih volivcev.

Demokratska manjšina lahko ta načrt ustavi le s preprečevanjem sklepčnosti, vendar pa republikanci računajo, da se bodo pobegli kolegi slej ko prej vrnili in jim omogočili potrditev zakona.

Demokrati iz Teksasa so pred leti podobno želeli ustaviti potrditev novega zakona o volitvah, vendar so njegovo sprejetje le zavlekli za dober mesec dni.