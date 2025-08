»Nedopusten napad na Slovenijo«

Slovenija obsodila žaljiv napis na slovenskem konzulatu v Trstu

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je obsodila žaljiv napis, ki se je davi pojavil na slovenskem konzulatu v Trstu. Poudarila je, da gre za nedopusten napad na slovensko avtohtono narodno skupnost v Italiji in na Slovenijo.

© X / Urad predsednice republike

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je obsodila žaljiv napis, ki se je davi pojavil na slovenskem konzulatu v Trstu. Poudarila je, da gre za nedopusten napad na slovensko avtohtono narodno skupnost v Italiji in na Slovenijo. Tudi zunanje ministrstvo je obsodilo napis in dodalo, da ta odseva besednjak temnih poglavij zgodovine 20. stoletja.

Predsednica je ob tem na omrežju X izrazila prepričanje, da bodo italijanske oblasti to strahopetno dejanje v duhu dobrih medsosedskih odnosov obravnavale z vso resnostjo.

Zunanje ministrstvo je medtem sporočilo, da je z ogorčenjem sprejelo vest o provokaciji neznanih storilcev. "Sporočilo odseva besednjak temnih poglavij zgodovine 20. stoletja, ki je za današnji čas nesprejemljiv," je opozorilo.

Dodalo je, da odnose med državama v zadnjih desetletjih zaznamujejo skupni spravni koraki, vključujoče čezmejno sodelovanje in krepitev sožitja na narodnostno mešanih obmejnih območjih. Ministrstvo zato pričakuje, da bodo pristojne oblasti dogodek temeljito preiskale in storilce čim prej izsledile.

Slovensko zunanje ministrstvo

Žaljiv napis je ostro obsodila tudi Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ). Opozorila je, da incident predstavlja nesprejemljiv napad na dostojanstvo slovenske narodne skupnosti in Slovenije ter pozvala pristojne organe, da odkrijejo storilce in jih ustrezno kaznujejo, piše v sporočilu za javnost zveze s sedežem v Trstu.

"SKGZ z grenkobo ugotavlja, da ne gre za osamljen primer nestrpnosti, saj ga lahko posredno povežemo z nedavnim dogajanjem na Peršmanovi domačiji ali z grobim ravnanjem na nogometni tekmi na Koroškem. Vsak od teh dogodkov ima svojo specifiko in kontekst, a skupna nit ostaja zaskrbljujoča stopnja sovraštva in nespoštovanja do slovenske skupnosti," je še dodala.

Slovenski generalni konzul v Trstu Gregor Šuc je po pisanju Primorskega dnevnika dejal, da gre za zavržno dejanje, in izrazil upanje, da bodo pristojni organi razkrili storilce.

Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ)

Žaljivi napis se je na sedežu konzulata v središču Trsta pojavil davi. Na plakatu, napisanem z roko s flomastrom in pritrjenem z rdečim lepilnim trakom na tablo vhodnih vrat konzulata, je pisalo "Consolato dei Slavi di merda" (Konzulat usranih Slovanov oz. Slovencev).

Napis so odstranili, konzulat pa je o incidentu obvestil policijo, ki je začela preiskavo. Preiskovalci nameravajo pregledati posnetke nadzornih kamer, na podlagi katerih bodo morda lahko identificirali storilce.

Primer preiskuje italijanska policijska agencija Digos, pristojna za preiskavo občutljivih zadev, ki se nanašajo na terorizem, organizirani kriminal in hujše zločine.