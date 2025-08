Zelenski / »Danes smo uskladili stališča Ukrajine in ZDA«

Zelenski v pogovoru s Trumpom tudi o sankcijah proti Rusiji

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da je v pogovoru z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom med drugim razpravljal o sodelovanju med državama na področju obrambe, pa tudi o sankcijah proti Rusiji.

"Produktiven pogovor s predsednikom Trumpom, pri čemer so bila v ospredju seveda prizadevanja za končanje vojne. (...) Danes smo uskladili stališča Ukrajine in ZDA. Izmenjali smo ocene razmer: Rusi so okrepili brutalnost svojih napadov. Predsednik Trump je v celoti obveščen o ruskih napadih na Kijev in druga mesta ter skupnosti," je na omrežju X zapisal Zelenski.

S Trumpom sta po njegovih besedah med drugim govorila o sankcijah proti Rusiji. "Njihovo gospodarstvo še naprej upada, in prav zato je Moskva tako občutljiva na to možnost in odločnost predsednika Trumpa. To lahko veliko spremeni," je poudaril.

Prav tako sta govorila o sodelovanju med državama na področju obrambe. "Osnutek sporazuma o dronih je ukrajinska stran že pripravila, pripravljeni smo ga podrobno obravnavati in skleniti. To bi lahko bil eden najmočnejših sporazumov," je še dodal Zelenski.

Trump si od začetka mandata prizadeva doseči premirje v Ukrajini in skuša vršiti pritisk na Rusijo, vendar mu za zdaj ne uspeva. Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu je tudi postavil 50-dnevni rok za dosego premirja, v nasprotnem primeru pa zagrozil s carinami in obsežnimi sankcijami proti Rusiji. Ta rok je pozneje še skrajšal. Potekel bo v petek.

Putin verjetno ne bo podlegel pritisku Trumpa s sankcijami in bo še naprej vztrajal pri cilju, da v celoti prevzame nadzor nad štirimi ukrajinskimi regijami na vzhodu in jugu države, so za tiskovno agencijo Reuters povedali viri blizu Kremlja.