Spomini Epsteinove žrtve

V ZDA bodo oktobra posthumno objavili spomine Virginie Giuffre, ki je pokojnega milijarderja Jeffreyja Epsteina in britanskega princa Andrewa obtoževala spolnih zlorab, je danes sporočil založnik. Giuffre je bila med prvimi žrtvami, ki so pozivale h kazenskemu pregonu Epsteina in z njim povezanih oseb zaradi spolnih zlorab mladoletnic.

Epsteina je obtoževala, da jo je zlorabljal kot spolno sužnjo in jo podajal naprej svojim vplivnim prijateljem, vključno z britanskim princem Andrewom. Princa je obtožila, da jo je kot 17-letnico spolno napadel, kar je Andrew zanikal, leta 2022 pa z njo sklenil večmilijonsko poravnavo brez priznanja krivde.

Virginia Giuffre je umrla aprila letos v Avstraliji, ko je storila samomor. Stara je bila 41 let.

Založba Penguin Random House je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes na svoji spletni objavila, da bo njeno avtobiografijo z naslovom Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice ((Nikograšnje dekle: Spomini preživele žrtve zlorabe in boj za pravico) izdala njena partnerska založba Knopf, izšla pa bo 21. oktobra.

Dodali so, da gre za "neprizanesljiv in dokončen opis" obdobja, ki ga je Giuffre preživela z Epsteinom in njegovo tesno sodelavko Ghislaine Maxwell, ki zaradi rekrutiranja mladoletnic za Epsteina prestaja 20-letno zaporno kazen.

Založba je po poročanju britanskega BBC sporočila tudi, da je Giuffre v knjigi na okoli 400 straneh razkrila "intimne, vznemirljive in pretresljive nove podrobnosti o obdobju z Epsteinom, Maxwell in njunimi številnimi znanimi prijatelji, med katerimi je tudi princ Andrew".

V avtobiografiji podrobno opisuje tudi spolne zlorabe, ki jih je utrpela kot otrok, svoj beg od Epsteina in Ghislaine Maxwell pri 19 letih ter svoja kasnejša prizadevanja, da bi storilce privedla pred sodišče, kot tudi zavzemanje za druge žrtve. Po navedbah založbe je spomine napisala v letih pred smrtjo in izrazila željo, da jih v primeru njene smrti objavijo.

Giuffre, ki je bila ameriška in avstralska državljanka, je odraščala na Floridi. Tu naj bi jo spolno zlorabil družinski prijatelj, zaradi česar je končala na ulici. Maxwell jo je nato pripeljala do Epsteina, ki jo je po njenih navedbah spolno zlorabljal med letoma 1999 in 2002.

Epsteina so sicer že pred desetletji preganjali zaradi spolnih zlorab mladoletnic, vendar je bil takrat obsojen na le nekaj mesecev zaporne kazni, potem ko je priznal kršenje zakona o prostituciji. Leta 2019 pa so ga aretirali in obtožili zaradi spolnih zlorab mladoletnic in trgovine z ljudmi. Še pred začetkom sojenja se je istega leta ubil v newyorškem zaporu. Giuffre pa se je še pred Epsteinovo aretacijo leta 2019 z možem preselila v Avstralijo.

Zadnje mesece je v ZDA v središču pozornosti narava odnosa med Epsteinom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Epstein je Trumpa pred leti med drugim opisal kot tesnega prijatelja, medtem ko predsednik ZDA zanika kakršnokoli vpletenost v zlorabe mladoletnic. Po vrnitvi v Belo hišo skuša javnost prepričati, da gre za zaroto njegovih političnih nasprotnikov, ki mu poskušajo škoditi z izpostavljanjem njegovih povezav z Epsteinom.

