»V tej ladji je bilo veliko drog, zato smo jo uničili«

ZDA po besedah Trumpa uničile ladjo z drogo iz Venezuele

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek povedal, da je ameriška vojska streljala na ladjo, ki je po njegovih besedah prevažala drogo iz Venezuele, in jo "uničila". Do objave prihaja spričo naraščajočih napetosti med Washingtonom in Caracasom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je v Beli hiši povedal Trump, so ameriške sile "obstrelile ladjo ..., ladjo, ki je prevažala drogo, v tej ladji je bilo veliko drog". "Zato smo jo uničili," je dodal.

Državni sekretar Marco Rubio je na omrežju X sporočil, da je "ameriška vojska izvedla smrtonosni napad ... na ladjo z drogami, ki je izplula iz Venezuele in jo je upravljala določena narkoteroristična organizacija".

Trumpova administracija obtožuje velezuelskega predsednika Nicolasa Madura vodenja mamilarske združbe in je napovedala napotitev vojnih ladij v Južne Karibe v okviru boja proti trgovini z mamili. Ameriški mediji so sredi avgusta poročali, da je ameriška mornarica v smeri Venezuele napotila tri ladje s 4000 marinci, ki so se nato zasidrale blizu venezuelskih teritorialnih voda.

Maduro je v ponedeljek obsodil ameriško vojaško navzočnost v Karibih kot največjo grožnjo v zadnjem stoletju. ZDA je sporočil, da je Venezuela maksimalno pripravljena na obrambo.

Trump je tudi potrdil, da bo napotil nacionalno gardo v Chicago, ni pa povedal kdaj, navaja AFP. Govorice na spletnih omrežjih o njegovih domnevnih zdravstvenih težavah pa je označil za "lažne novice".

