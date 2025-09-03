»Danes je človeštvo pred izbiro med mirom ali vojno«

Kitajski predsednik Xi Jinping je na veliki vojaški paradi ob 80. obletnici kapitulacije Japonske v drugi svetovni vojni opozoril, da je svet na razpotju

Vladimir Putin in Xi Jinping

© Wikimedia Commons

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes v Pekingu na veliki vojaški paradi ob 80. obletnici kapitulacije Japonske v drugi svetovni vojni opozoril, da je svet na razpotju in da človeštvo izbira med mirom in vojno. Kitajska je na paradi, ki se je je udeležilo 26 svetovnih voditeljev, pokazala veliko novega orožja, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Danes je človeštvo pred izbiro med mirom ali vojno, dialogom ali konfrontacijo, zmago za vse ali nič," je dejal Xi v nagovoru ob začetku vojaške parade na Trgu nebeškega miru v Pekingu.

Dodal je, da kitajsko ljudstvo trdno stoji na pravi strani zgodovine, civilizacije in napredka, ter da bo Kitajska ostala zavezana poti mirnega razvoja.

Ob tem je navedel, da je Kitajska "neustavljiva". "Nova energija kitajskega naroda je neustavljiva, prevladalo pa bo človeško prizadevanje za mir in razvoj," je še povedal in dodal, da se kitajski narod nikoli ne bo pustil ustrahovati nasilnežem in bo vedno strmel naprej.

Na paradi je sodelovalo na tisoče vojakov in na stotine vojaških vozil v desetih formacijah. Ob koncu parade so v nebo nad Trgom nebeškega miru izpustili več deset tisoč golobov.

Kitajska je na paradi, ki je trajala poldrugo uro, prikazala svoje vojaške zmogljivosti, tudi veliko novega orožja. Med njimi so po poročanju tujih agencij lasersko orožje, droni opremljeni z umetno inteligenco, jedrske medcelinske rakete, veliki podvodni droni, napredne hipersonične rakete in nekaj novih obrambnih sistemov pred raketami. Predstavila je tudi tank z opremo za obrambo pred droni.

"Mnogi Američani so umrli v kitajskem boju za zmago in slavo. Upam, da bodo upravičeno počaščeni in da se jih bo spominjalo zaradi njihovega poguma in žrtvovanja."



Donald Trump,

predsednik ZDA

Še ena novost, ki jo je Kitajska predstavila svetu so t. i. "robotski volkovi". Robotske naprave na štirih nogah in v obliki volkov so po poročanju kitajskih medijev sposobne izvidništva na frontah, dostave zalog in izvajanja natančnih ciljnih napadov. Gre za naslednike "robotskih psov", ki jih je Kitajska lani predstavila na skupnih vojaških vajah s Kambodžo, navaja britanski BBC.

Parade se je udeležilo 26 svetovnih voditeljev, med njimi severnokorejski voditelj Kim Jong-un, ruski predsednik Vladimir Putin, iz Evrope pa slovaški premier Robert Fico in srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki ga ni bilo med gosti na paradi, je medtem poudaril, da so Kitajski v drugi svetovni vojni pomagale tudi ZDA. "Mnogi Američani so umrli v kitajskem boju za zmago in slavo. Upam, da bodo upravičeno počaščeni in da se jih bo spominjalo zaradi njihovega poguma in žrtvovanja," je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Ob tem je Xiju sporočil, naj pozdravi tudi Putina in Kima. Dodal je, da trojica skupaj kuje zaroto proti ZDA.

V Kremlju so v odzivu na Trumpov zapis o zaroti danes izrazili upanje, da gre za šalo. "Mislim, da ni izjavil brez ironije, da trojica spletkari proti ZDA," je za rusko državno televizijo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Putinov svetovalec Jurij Ušakov.

