Zakaj Trump seli poveljstvo vesoljskih sil

Iz Kolorada v Alabamo

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek napovedal, da se bo poveljstvo vesoljskih sil ZDA, ki jih je sam ustanovil v svojem prvem mandatu, preselilo iz Kolorada v Alabamo, poročajo ameriški mediji.

Prejšnji predsednik Joe Biden vesoljskih sil ni ukinil, poveljstvo pa je ostalo v demokratskem Koloradu, čeprav se je za sedež intenzivno potegovala republikanska Alabama, Trump pa je ob koncu prvega mandata sprejel ukrepe za selitev iz Kolorada.

Sedež poveljstva enega od rodov ameriške vojske pomeni precejšnjo gospodarsko korist za državo oziroma skupnost, poroča Politico.

"Sedež ameriškega vesoljskega poveljstva se bo preselil v čudovito mesto Huntsville v Alabami, ki bo od zdaj naprej znano kot Rocket City (raketno mesto)," je v torek v Beli hiši povedal Trump, obkrožen z republikanskimi kongresniki iz Alabame.

Trump v svoji napovedi ni skrival, da je bila njegova odločitev politična. Kritiziral je Kolorado in dejal, da je bil pomemben dejavnik pri njegovi odločitvi to, da Kolorado volivcem omogoča volitve po pošti.

Kongresniki iz Kolorada trdijo, da bo selitev vesoljskega poveljstva škodovala nacionalni varnosti in da gre za nepotrebno razmetavanje proračunskega denarja. Notranja revizija Pentagona je sicer ugotovila, da bi bilo delovanje sedeža v Alabami na daljši rok cenejše kot v Koloradu.

Politico in drugi mediji prav tako poročajo, da republikanci v predstavniškem domu in kongresu podpirajo tudi Trumpovo zamisel, da bi se ministrstvo za obrambo ZDA po novem preimenovalo v ministrstvo za vojno ZDA.

ZDA so imele od osamosvojitve v 18. stoletju ministrstvo za vojno, ki se je leta 1949 preimenovalo v ministrstvo za obrambo.

