Poljska aktivirala zračno obrambo

Ruske sile so napadle cilje na zahodu Ukrajine ob meji s Poljsko. Varšava je zaradi varnosti aktivirala zračno obrambo ter poljska in zavezniška obrambna letala.

Rusija je ponoči izvedla nove obsežne zračne napade na Ukrajino, v katerih je izstrelila več kot 500 dronov. Ruske sile so po navedbah ukrajinskih oblasti napadle cilje na zahodu Ukrajine ob meji s Poljsko. Varšava je zaradi varnosti aktivirala zračno obrambo ter poljska in zavezniška obrambna letala.

Ruske sile so ponoči izvedle nove obsežne napade, eksplozije so odjeknile v devetih ukrajinskih regijah, med njimi tudi v Kijevu, Lvovu in Volinski regiji, ukrajinske oblasti povzema tiskovna agencija Reuters.

Po navedbah ukrajinskih zračnih sil je Rusija ponoči izstrelila 502 drona in 24 raket na 14 lokacij po državi, večinoma na zahodu. V napadih je bilo ranjenih več ljudi, poškodovana je stanovanjska infrastruktura, več tisoč ljudi je ostalo brez elektrike. Ukrajina je 430 dronov in 21 raket prestregla, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

V regiji Kirovgrad v osrednjem delu države so bili ranjeni štirje železniški delavci, ki se zdravijo v bolnišnici. Zaradi škode na železniški infrastrukturi pa so po navedbah ukrajinskih železnic nastale tudi zamude.

V napadih v kraju Znamianka v isti regiji je bilo ranjenih šest ljudi in poškodovanih 28 domov. Vodja regije Černigovska na severu države pa je sporočil, da je 30.000 ljudi ostalo brez elektrike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska zahodna soseda Poljska je zaradi napadov in zagotovitve varnosti aktivirala svoja in zavezniška letala, so sporočile poljske oborožene sile.

Rusko ministrstvo za obrambo je medtem sporočilo, da je Ukrajina ponoči prav tako izvedla več napadov v ruskem zaledju. Ruske sile so prestregle 105 dronov, ob tem pa niso navedle podrobnosti o škodi.

Nočni napadi so se zvrstili med obiskom ruskega predsednika Vladimirja Putina v Pekingu, kjer se je udeležil velika kitajske vojaške parade ob 80. obletnici kapitulacije Japonske v drugi svetovni vojni.