»Vsak dolar, ki ga iztrgamo izobraževanju, je grožnja za prihodnost otrok«

Unicef opozarja na ogroženost šolanja otrok zaradi zmanjšanja sredstev

Zaradi globalnih rezov v uradno razvojno pomoč se do konca prihodnjega leta morda po svetu ne bo moglo šolati še dodatnih šest milijonov otrok, od katerih jih tretjina živi na kriznih žariščih, je danes opozoril Sklad ZN za otroke (Unicef).

Unicef izpostavlja, da naj bi se po napovedih uradna razvojna pomoč za izobraževanje v letu 2026 zmanjšala za 3,2 milijarde dolarjev. Pri tem je kar 80 odstotkov sredstev vezanih zgolj na tri države donatorke - ZDA, Nemčijo in Francijo, so sporočili iz Unicefa Slovenija.

Število otrok, ki ne obiskujejo šole, bi se zaradi tega po ocenah Unicefa na globalni ravni povečalo za šest milijonov, in sicer z 272 na 278 milijonov. To je toliko otrok, kot jih je v osnovnih šolah v Nemčiji in Italiji skupaj.

V Unicefu ocenjujejo, da bosta najbolj prizadeti Zahodna in Srednja Afrika, kjer je kar 1,9 milijona otrok v nevarnosti, da bodo izgubili dostop do vseh stopenj izobraževanja. Na Bližnjem vzhodu in v Severni Afriki bi lahko bilo takšnih 1,4 milijona otrok. Najbolj ogroženi sta Slonokoščena obala in Mali.

"Zlasti v kriznih žariščih je namreč izobraževanje pogosto rešilna bilka, ki otrokom omogoča dostop do osnovnih storitev, kot so zdravstvo, zaščita in prehrana. Nudi jim tudi najboljšo priložnost, da se rešijo iz revščine in zgradijo boljše življenje."



Verjetno bo najbolj prizadeto osnovnošolsko izobraževanje, saj se bo financiranje teh programov zmanjšalo za tretjino, so opozorili. Na kriznih območjih pa bi se financiranje zmanjšalo za najmanj deset odstotkov nacionalnega proračuna za izobraževanje.

Še posebej so zaskrbljeni za države, ki se soočajo s humanitarno krizo, kot so Haiti, Somalija in Palestina. Skrbi jih tudi vpliv na izobraževanje deklet, saj pričakujejo zmanjšanje subvencij za šolnine in sredstev za gradnjo ločenih stranišč, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vsak dolar, ki ga iztrgamo izobraževanju, ni le proračunska odločitev, temveč grožnja za prihodnost otrok," je ob tem izpostavila izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell. Zlasti v kriznih žariščih je namreč izobraževanje pogosto rešilna bilka, ki otrokom omogoča dostop do osnovnih storitev, kot so zdravstvo, zaščita in prehrana. Nudi jim tudi najboljšo priložnost, da se rešijo iz revščine in zgradijo boljše življenje, je poudarila.