Urška Klakočar Zupančič ne bo kandidirala za predsednico Gibanja Svoboda

Bliža se volilni kongres največje vladne stranke

Odnos predsednika vlade Roberta Goloba in predsednice Državnega zbora Urške Klakočar Zupančič je precej vihrav. Na pričujoči fotografiji ju je v objektiv leta 2022 ujel Mladinin fotograf Borut Krajnc.

© Borut Krajnc

Predsednica Državnega zbora (DZ) Urška Klakočar Zupančič je danes potrdila, da je podala soglasje za predsednico Gibanja Svoboda. A je, kot pravi, to storila zato, da izrazi zahvalo vsem članicam in članom, ki so jo predlagali. Soglasje bo umaknila in tako na kongresu ne bo izzvala aktualnega predsednika Roberta Goloba, so za STA potrdili v njenem kabinetu.

Kongres stranke Gibanje Svoboda bo 20. septembra v Kopru.

Iz stranke Gibanje Svoboda so pred tem sporočili, da se je izvršni odbor stranke danes sestal na seji, na kateri so obravnavali točke, povezane s prihajajočim volilnim kongresom stranke. Med drugim so potrdili tudi predlog dveh kandidatov za predsednika oziroma predsednico Gibanja Svoboda. "Kandidata sta Robert Golob in Urška Klakočar Zupančič," so sporočili.

Vendar pa je Klakočar Zupančič v izjavi za medije v DZ dejala, da je soglasje resda podala "nikakor pa to ne pomeni, da bom kandidirala". V njenem kabinetu so nato za STA potrdili, da bo soglasje umaknila.