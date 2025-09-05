Evropski voditelji so neumni?

Verjetno ni Evropejca, ki se ob washingtonskem srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in najmočnejših evropskih voditeljev, s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem vred, ne bi počutil vsaj nelagodno, če ne že ponižano. Pa še primerjave so se kar ponujale.

Človek se hitro spomni žugajočega prsta Angele Merkel nad Trumpovo glavo, ko je poskušal pred osmimi leti že stiskati Evropo. Kako ga je zlomila! Še huje. Srečanje – in vedenje evropskih voditeljev – je res spominjalo na Münchensko konferenco v noči z 29. na 30. september 1938, ko si je s sramotnim podpisom predsednika francoske vlade Édouarda Daladiera in britanskega premiera Nevilla Chamberlaina Hitler prisvojil Sudete, saj sta verjela, da bo dal potem ta nemški diktator mir.

Kako so se lahko tako vedli? Kdo so ti puhloglavci ponižni? Evropejci že dolgo nismo bili tako enotni in tako enotnega mnenja – o svojih voditeljih. Ponižali so nas vse.

Zdaj, ko jeza malo popušča, poskusimo analizirati, kaj vodi evropske voditelje in njihove svetovalce v to čudno taktiko? Kaj ima Trump danes v roki, da je tako močan? Zakaj Merz ne nastopi kot Angela Merkel? Razlog je en sam: za močan nastop potrebuješ dejansko moč. In unija je več nima.

Prvi razlog je Ukrajina. Unija nima moči, da bi sama ustavila nadaljnji pohod Putina v Ukrajino. In ne gre spregledati, da Putin in preostali ruski voditelji zdaj javno govorijo o tem, da je njihova želja kar obnova Sovjetske zveze. Zdi se noro, kot slaba šala. A velja se spomniti, kako so se vsi norčevali, ko je Joe Biden napovedal, da Rusija pripravlja napad na Ukrajino. Zmešani starec! Ameriški paranoik! Ah, Američani!

To, da Evropska unija danes nima več moči, vemo in sami govorimo. A bolj v jezi, še vedno verjamemo, da jo ima. Pa je res nima. Prav ponižujoče pa je, da je moč izgubila s tem, ko je Trump razdrl zavezništvo z njo. V trenutku, ko smo ostali brez zaščite ameriške vojske in njenega orožja – smo postali svetovno obrobje. In vsi so to takoj vedeli: Trump, Putin in kitajski predsednik Xi Jinping. Sami si to težko priznamo.

Tudi ekonomska moč ne nadomesti naše izgubljene vojaške moči. Ne zadostuje. ZDA v tem trenutku še vedno pomenijo 27 odstotkov svetovnega BDP, Kitajska 18 odstotkov, Evropska unija 15 odstotkov. A ruski delež v svetovnem BDP znaša le 3,7 odstotka. Kako, da je potem Rusija tako močna? Zaradi vojske, orožja in vojaške industrije.

Vrnimo se k Ukrajini. Ukrajina je v tem trenutku povsem odvisna od ameriškega orožja in njene obveščevalne podpore, unija nič od tega danes dejansko nima (dovolj). Po črnih napovedih bi Putin osvojil celotno Ukrajino najpozneje v letu dni, če bi ZDA ta trenutek ustavile dobavo orožja in obveščevalnih podatkov. Trump seveda ves čas grozi uniji s tem. Brez milosti. Zadnje mesece unija Ameriki plača »vsak metek«, ki gre v Ukrajino. In Trump tudi nima težav s Putinom, želi si celo, da bi se z ozemlji držav začelo trgovati, Ukrajina je zanj dejansko bližnjica do Grenlandije.

Nemoč Evropske unije je razlog, da ta zdaj hiti z vzpostavitvijo svoje vojaške industrije. Ne samo zato, ker jo Trump z Ukrajino drži za goltanec. Tudi zato, ker je v svetu z izgubo »ameriškega brata« izgubila veljavo in moč.

Trump se poleg tega nikoli ne pogaja enotirno. Ko se pogovarja o Ukrajini z evropskimi voditelji, so na mizi hkrati tudi carine in celo morebitno evropsko sankcioniranje Izraela zaradi genocida v Gazi. Ko je Ursula von der Leyen s Trumpom podpisala sporazum o uvedbi 15-odstotnih carin na evropski uvoz, je bila iskreno vesela. Z razlogom. Ta človek namreč ni racionalen, ampak čustvena bomba, in Evropo bi lahko z višjimi carinami pahnil v recesijo. Saj vemo, recesija so odpuščanja, zapiranje in ustavljanje proizvodnje, lahko tudi zlom. Švici je Trump to naredil. Dobila je 39-odstotne carine. Tudi zato, ker je bila predsednica Karin Keller-Sutter do njega točno tako neizprosna, kot smo si Evropejci želeli, da bi bili evropski voditelji. To je realnost.

A zadeve so še slabše. Evropska unija se lahko na svetovni zemljevid hitro postavi samo na en način – z obnovitvijo zavezništva z Ameriko. Če in ker tega ne želi (in zdi se, da si po tem, kar je naredil uniji Trump in kar ji še vedno počne, tega tveganja nihče več ne želi), jo čaka vse, kar nam gre najbolj na živce – tudi zagon vojaške industrije. A ne le zaradi Amerike. Danes države spet govorijo z orožjem. Ne kažemo le na Putina in Netanjahuja. Vsi rožljajo z njim – nazadnje ta teden z ekshibicionističnim razkazovanjem orožja kitajski predsednik Xi Jinping. In ob njem sta stala Vladimir Putin in Kim Džong Un.

V Evropi smo z oboroževanjem doslej blefirali. Ker ga nimamo, smo izgubili moč. Ogabno – ampak to je ta svet leta 2025. Mimogrede: zakaj sta se Daladier in Chamberlain septembra 1938 tako vedla v Münchnu? Ker ne Velika Britanija ne Francija nista bili zmožni spora, kaj šele spopada z Nemčijo.

Problem žal ni zgolj v slabih evropskih voditeljih. Že v izhodišču je težko sprejeti, da je Trump tisti, ki nam je vzel moč, in to prav s tem, ker smo se lahko zanašali na ameriško orožje in so to vedeli tudi vsi ostali. Še težje se je s tem sprijazniti.