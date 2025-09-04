Iskanje brez piškotkov ni možno

Franco Juri

 |  Politika

Gaza / Bodoča riviera

JURIJEV BUNKER

© Franco Juri

**karikatura iz Mladinamita (Mladina, št. 36 2025)**

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si. Minimalni pogoj za objavo je podpis z imenom in priimkom ter naslov. Slednji ne bo javno objavljen.

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov