Primc tragedijo izrabil za napad

Tragičen dogodek – streljanje na katoliški šoli v ZDA v zvezni državi Minnesoti, v katerem so umrli trije otroci – je Aleš Primc izkoristil za širjenje propagande. »LGBT-jevec streljal v cerkvi in ubil dva otroka in jih še 15 ranil. Se spomnite, kako pri nas lažejo, da so LGBT-jevci miroljubni, očetje pa nasilni,« je zapisal na družbenem omrežju X.

Strelskega napada ni obsodil. V zapisu skupnost LGBT enači z eno osebo, ki je zagrešila zločin. Zapisanega nista pozabila deliti Janez Janša in Branko Grims, ki nenaklonjenosti skupnosti LGBT enako kot Primc ne skrivata. »Takšne objave so izjemno nevarne, saj krepijo stereotipe in predsodke ter ustvarjajo homo-, bi- in transfobijo, krepijo sovraštvo do neke skupine in razdvajajo družbo,« opozarja Ana Colja iz Legebitre.

Izjave Aleša Primca, borca za tradicionalne vrednote, so pogosto zavajajoče. To je njegov modus operandi. Podobno pa se je zgodilo tudi v ZDA. New York Times poroča, da so po streljanju konservativni aktivisti začeli izrabljati spolno identiteto strelke za kampanje proti transspolnim osebam – označili so jih za duševno bolne in nagnjene k nasilju. Da gre za zavajanje, potrjuje tudi podatek, da je Svetovna zdravstvena organizacija transspolnost odstranila s seznama duševnih bolezni. John Pachankis, direktor programa za duševno zdravje pripadnikov skupnosti LGBT na Univerzi Yale, je za New York Times dejal, da transspolnih oseb ni mogoče povezovati z višjo stopnjo nasilja – nasilnost je odvisna od številnih družbenih in osebnih dejavnikov.

Najpogostejši povzročitelji nasilja v intimnopartnerskih odnosih, družini in družbi so moški, pojasnjuje Tjaša Horvat iz Društva za nenasilno komunikacijo. »Ne glede na to, ali se nasilje dogaja v družini ali zunaj nje, gre za zlorabo moči. Moč lahko izhaja iz različnih virov, na primer osebna (pre)moč zaradi spola, spolne identitete ali drugih osebnih dejavnikov – lahko gre tudi za fizično ali družbeno moč, ki jo posamezniku daje položaj.« Primca seveda ne zanimajo dejstva, ki jih navajajo strokovnjaki. Tako kot trditve ameriških konservativcev tudi njegove ne temeljijo na dejstvih. Namenjene so doseganju političnih ciljev.