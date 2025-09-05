Predsednik SDS lahko objavlja vaše osebne podatke

Janšev mobing dovoljen

Janez Janša

Novinar Mladine Matic Gorenc je avgusta preiskoval, kako so člani stranke SDS v Triglavskem narodnem parku lahko taborili in na prostem kurili ogenj – ko pa je to tam strogo prepovedano. Stranki je poslal novinarsko vprašanje, a namesto odgovora se je na omrežju X s cinično objavo oglasil njen predsednik Janez Janša in pri tem objavil ne le novinarsko vprašanje, temveč tudi novinarjevo mobilno številko, ki jo ta uporablja v službene in zasebne namene.

Zgodilo se je, kar je Janša verjetno želel doseči: njegova objava je imela več deset tisoč ogledov. In kmalu je začel novinar na telefon dobivati grožnje. Recimo: »prasec crkni čim prej pa tudi tvoja mater, ki …« Kar še piše v grožnji, je tako nedostojno, da javno tega ne bomo objavili.

Leta 2019 se je Mladina znašla v postopku pred informacijskim pooblaščencem, ker je v satirični rubriki Mladinamit objavila pridobljeno fotografijo izpisa iz registra članov SDS, ki je dokazovala, da so se Anže Logar, Dejan Steinbuch in Rado Pezdir tako rekoč sočasno včlanili v SDS. Pri Mladini naj bi bili s tem neupravičeno obdelovali osebne podatke, a smo na koncu uspešno dokazali, da so bili vsi objavljeni osebni podatki že pred tem javni – recimo članstvo naštetih v stranki – in da so vsi našteti javne osebnosti ter so lahko zato upravičeno izpostavljeni kritiki. Na podlagi te izkušnje, ki je Mladino med drugim stala nekaj tisoč evrov v obliki odvetniških stroškov, se je novinar Mladine v opisanem, povsem jasnem primeru pritožil informacijskemu pooblaščencu. Ta pa je njegovo pritožbo hitro zavrnil.

Janševa šala, ki je v resnici kršitev varstva novinarjevih osebnih podatkov (mi smo novinarjevo telefonsko številko seveda zameglili).

Zakaj? Informacijski pooblaščenec je presodil, da sodi Janševa objava novinarjeve zasebne telefonske številke v sfero svobode izražanja. Ali če navedemo sklep: »Imetnik profila Janez Janša na družbenem omrežju X je z objavo izvrševal svojo pravico do svobode izražanja. Glede na naravo objave obdelava osebnih podatkov v obravnavani zadevi sodi v okvir urejanja 73. člena ZVOP-2.« Ta določa, da varstva osebnih podatkov ob uporabi, s katero se uveljavlja svobodo izražanja, ne izvaja nadzorni organ, kot je informacijski pooblaščenec, temveč je za presojanje kršitev pristojno sodišče.

Z drugimi besedami: kadar medij objavi, da je nekdo član SDS, to pri informacijskem pooblaščencu zbudi sum, da je medij kršil zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Kadar pa Janez Janša objavi novinarjevo zasebno telefonsko številko, sodi to po presoji informacijskega pooblaščenca v sfero svobode izražanja.

Do zaključka redakcije pri informacijskem pooblaščencu niso bili dosegljivi za dodatna pojasnila. Mladina pa se bo seveda na odločbo pritožila upravnemu sodišču in proti Janezu Janši vložila kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičenega razkritja osebnih podatkov po 143. členu kazenskega zakonika.