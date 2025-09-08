Sodišče Janši dosodilo 40.000 evrov odškodnine

Predsednik SDS Janez Janša je zaradi domnevnih krivic, ki naj bi jih doživel v kazenskem postopku, od države sicer zahteval okoli 900.000 evrov odškodnine

Janez Janša in njegov odvetnik Franci Matoz na sojenju v zadevi Patria. Moči sta združila tudi v kasnejših sojenjih predsednika SDS.

Kranjsko okrožno sodišče je zaradi kazenskega postopka v zadevi Patria predsedniku SDS Janezu Janši dosodilo še dodatnih 39.215,98 evrov odškodnine, danes poroča spletni Dnevnik. Janša je zaradi domnevnih krivic, ki naj bi jih doživel v kazenskem postopku, od države sicer zahteval okoli 900.000 evrov odškodnine. Sodba še ni pravnomočna.

Po poročanju Dnevnika, ki mu je sodišče danes potrdilo vsebino sodbe, je bilo "odločeno, da je tožena stranka dolžna tožeči stranki v roku 15 dni plačati 39.215,98 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 29. 9. 2017 dalje do plačila".

Glavna obravnava tožbe Janše proti državi je sicer potekala junija letos. Janša je takrat dejal, da so mu s kazenskim pregonom in obsodbo onemogočili, da bi sodeloval v volilni kampanji, saj so ga malo pred volitvami poslali v zapor. Ponižanja pa so se nadaljevala tudi po odločitvi ustavnega sodišča. Kot je povedal, se ga še vedno marsikdaj javno obravnava, kot da je bil pravnomočno obsojen. Ob tem je izpostavil predvsem razprave in izjave koalicijskih poslancev, tudi predsednice DZ.

Janša je bil leta 2014 zadevi Patria pravnomočno obsojen, a je ustavno sodišče sodbo leta 2015 razveljavilo, primer pa je nato zastaral. Janša je tako zahteval, da se mu zaradi neutemeljenega odvzema prostosti v trajanju 176 dni izplača odškodnino v višini 900.000 evrov, od tega 100.000 evrov za neupravičeno obsodbo in nezakonito prestajanje zaporne kazni ter 800.000 evrov za poseg v čast in dobro ime.

Država je Janši v začetku tega leta zaradi kazenskega pregona in zapora v zadevi Patria skupaj z obrestmi že izplačala 44.000 evrov odškodnine.

Janšev zahtevek v višini okoli 900.000 evrov pa je bil, kot je junija povedal njegov odvetnik Franci Matoz, vezan na dolžino trajanja postopka, za katerega menijo, da ni bil zakonit, na odmevnost zadeve, na nezakonito prestajanje zaporne kazni in na to, da se kot posledica tega postopka še vedno posega v Janševo dobro ime in osebnost.

