V prispevku z naslovom Družina na Slovenskem, ki je objavljen v novi posebni izdaji Mladine DRUŽINA, se je novinar Luka Volk z zgodovinarko dr. Matejo Ratej, pogovarjal o družini na Slovenskem v obdobju svetovnih vojn, saj so ob velikih družbenih prelomih družine tiste, ki morajo vase vsrkati družbene napetosti in antagonizme.

"Za sedanji družbeni in politični kontekst je relevantno, kako se je družinska skupnost razvijala od industrijske dobe, ki je izoblikovala družine, kakršne poznamo še danes. Hkrati je od konca 19. in začetka 20. stoletja družbeno življenje organizirano skozi politične stranke, te pa so družino takoj sprejele za svojo ideološko podlago. Razumljivo, saj je družbo najlažje upravljati prek družine, ki je njen osnovni gradnik. Čeprav danes v duhu potrošniškega individualizma »po meri« običajno mislimo, da svojo družino usmerjamo popolnoma avtonomno in neodvisno, to ne drži," je dejala Mateja Ratej.

"Družina je najpomembnejše podporno okolje vsakokratnega družbenega ustroja, zato si jo ta vselej prilagodi tako, da čim bolj podpre njegovo delovanje: družina blaži in kolikor mogoče dolgo srka vase družbene napetosti, socializira mladino, zagotavlja delovno silo, skratka drži družbo v zaželenih in obvladljivih gabaritih," je še poudarila Ratej.

