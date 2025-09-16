Izrael / »Ne bomo popustili, dokler ne bo misija končana«

Izrael močno okrepil napade na Gazo

Izrael je močno okrepil napade na mesto Gaza in začel kopensko operacijo za njegovo zavzetje, poročajo tuji mediji. Ponoči naj bi bilo mesto tarča tako letalskega kot topniškega ognja. Okrepitev ofenzive sledi obisku ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia v Izraelu, ki je državi zagotovil neomajno podporo ZDA v boju proti Hamasu.

Izrael je že pred časom naznanil obsežno ofenzivo za zavzetje istoimenskega mesta na severu Gaze, največjega urbanega središča v opustošeni enklavi.

Palestinski mediji so ponoči poročali o močni okrepitvi obstreljevanja. Glede na nekatere navedbe, ki jih povzemajo tuje tiskovne agencije, so v mesto vstopili tudi tanki, šlo naj bi za začetek kopenske ofenzive.

Izraelska vojska je potrdila, da sta dve diviziji, ki ju tvori okoli deset tisoč vojakov, v mestu začeli kopensko operacijo oz. novo fazo ofenzive proti Hamasu, katere cilj da je uničenja "teroristične infrastrukture" islamističnega gibanja.

"Ponoči smo prešli v naslednjo fazo, glavno fazo načrta za mesto Gaza," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal neimenovan predstavnik vojske. Dodal je, da napredujejo proti središču mesta.

Prejšnje faze ofenzive naj bi vključevale nedavne napade na stolpnice in druge visoke stavbe v mestu, ki naj bi jih uporabljal Hamas, navaja portal Times of Israel. Po oceni vojske je v mestu še med dva in tri tisoč pripadnikov gibanja.

"Izraelska vojska udarja po teroristični infrastrukturi z železno pestjo in vojaki se pogumno borijo, da bi ustvarili pogoje za vrnitev talcev in poraz Hamasa. Ne bomo popustili, dokler ne bo misija končana."



Izrael Kac,

izraelski obrambni minister

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem na današnji obravnavi v okviru korupcijskega procesa govoril o obsežni in intenzivni oz. "pomembni operaciji" v mestu. Ob tem naj bi tudi zaprosil za oprostilno sodbo v primeru, navaja portal katarske televizije Al Jazeera.

Izraelski obrambni minister Izrael Kac je pred tem davi na omrežju X zapisal, da Gaza gori. "Izraelska vojska udarja po teroristični infrastrukturi z železno pestjo in vojaki se pogumno borijo, da bi ustvarili pogoje za vrnitev talcev in poraz Hamasa. Ne bomo popustili, dokler ne bo misija končana," je dodal.

Glede na navedbe civilne zaščite v enklavi je izraelska agresije terjala smrtne žrtve in ranjene. Po podatkih Al Jazeere je bilo danes ubitih najmanj 41 ljudi, na desetine je ranjenih. Najmanj dva palestinska otroka naj bi tudi umrla zaradi lakote, s čimer se je skupno število mrtvih zaradi lakote in stradanja povzpelo na 425.

Napadi sledijo ponedeljkovemu obisku ameriškega državnega sekretarja Rubia v Izraelu, ki je Netanjahuju zagotovil neomajno podporo ZDA v boju proti Hamasu. Kot je dejal, si prebivalci Gaze sicer zaslužijo boljšo prihodnost, a se ta ne more začeti, dokler palestinsko gibanje ne bo izkoreninjeno.