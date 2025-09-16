Trump / »Ameriške sile so po mojem ukazu izvedle drugi napad«

ZDA napada venezuelske čolne

ZDA so v ponedeljek napadle čoln v mednarodnih vodah pri Venezueli, ki bi naj tihotapil mamila, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump. V drugem tovrstnem napadu ta mesec so bili po njegovih besedah ubiti trije ljudje. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je incidenta označil za agresijo ZDA.

"Ameriške sile so davi po mojem ukazu izvedle drugi napad na pozitivno identificirane izjemno nasilne mamilarske kartele in narkoteroriste v območju odgovornosti južnega poveljstva. Napad se je zgodil, ko so narkoteroristi iz Venezuele v mednarodnih vodah tihotapili nezakonita mamila proti ZDA," je na družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump.

Trump je objavil videoposnetek eksplozije na čolnu. Novinarjem v Beli hiši je kasneje zagotovil, da imajo dokaze o tihotapljenju mamil. "Samo poglejte tovor, ki je v morju. Velike vreče kokaina in fentanila vsepovsod," je dejal.

V podobnem ameriškem napadu pred dvema tednoma je umrlo 11 ljudi, dokazov o domnevnem tihotapljenju mamil pa ZDA niso predložile.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je incidenta v ponedeljek označil za agresijo ZDA in poudaril, da med vladama obeh držav ni nobene komunikacije. Po poročanju španske tiskovne agencije EFE je dejal, da Venezuela uveljavlja zakonito pravico do obrambe ob "vojaških grožnjah ZDA" v Karibih. Obenem je poudaril, da še vedno upa, da bo diplomacija lahko preprečila veliko vojno v regiji.

Demokratski senator z Rhode Islanda Jack Reed je izrazil zaskrbljenost zaradi morebitne kršitve mednarodnega prava, če vojska ni pravočasno opozorila čolna na napad ali ni najprej skušala onesposobiti plovila ali se poskusila nanj vkrcati. "Od Pentagona doslej nismo dobili jasne pravne utemeljitve za te napade," je po navedbah ameriške televizijske mreže CNN dejal Reed. Republikanci se odgovorom na vprašanja izmikajo.

Demokratski senator iz Kalifornije Adam Schiff je kmalu po novici o napadu napovedal resolucijo o vojnih pooblastilih, s katero bi si kongres povrnil pooblastila za takšne napade. "Ta nezakonita pobijanja nas spravljajo v nevarnost in bi lahko drugo državo pripravila do napadov na ameriške sile brez ustrezne utemeljitve," je na X objavil Schiff.

Trumpov državni sekretar Marco Rubio je v ponedeljek med obiskom v Izraelu za televizijo Fox News povedal, da 100-odstotno verjamejo, da je čoln prevažal mamila v ZDA, pri čemer je govoril o prvem napadu pred dvema tednoma. "Te čolne je treba razstreliti," je dejal in zagotovil, da je število čolnov, ki prevažajo mamila v ZDA od napada dramatično upadlo. Dejal je še, da Maduro zanj ni legitimni predsednik Venezuele ampak vodja mamilarskega kartela.

Trump je v morje blizu Venezuele napotil dve bojni skupini vojaških ladij in deset lovskih letal F-35 v Portoriko, poroča CNN. Maduro pa je napotil 25.000 vojakov na mejo s Kolumbijo in na obalo. Več tisoč ljudi naj bi se tudi pridružilo civilni milici v podporo vojski in za obrambo pred morebitnim ameriškim napadom.