Neodvisna preiskovalna komisija potrdila, da Izrael v Gazi izvaja genocid

Izrael je poročilo že zavrnil kot izkrivljeno in lažno

Neodvisna preiskovalna komisija Sveta za človekove pravice Združenih narodov v danes predstavljenem poročilu o dogajanju v Gazi ugotavlja, da Izrael nad Palestinci izvaja genocid. Izrael je poročilo že zavrnil kot izkrivljeno in lažno, poročajo tuje tiskovne agencije.

Tričlanska komisija je ugotovila, da Izrael v palestinski enklavi izvaja štiri od petih genocidnih dejanj iz Konvencije ZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Gre za ubijanje, povzročanje hudih telesnih ali duševnih poškodb, namerno ustvarjanje življenjskih razmer z namenom uničenja celotnega ali delnega palestinskega prebivalstva ter ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju rojstev.

Vodja komisije Navi Pillay je za francosko tiskovno agencijo AFP dejala, da je komisija ugotovila, da se v Gazi "odvija genocid in se bo še naprej odvijal".

Člani komisije so v 72-stranskem poročilu sklenili, da izraelski premier Benjamin Netnjahu skupaj s predsednikom Jicakom Herzogom in nekdanjim obrambnim ministrom Yoavom Gallantom "spodbujajo k genocidu" na palestinskem ozemlju. Navedli so še, da so posredni ukazi izraelski političnih in vojaških voditeljev izrečeni s "posebnim namenom izvajanja genocida".

Kot so še navedli člani komisije, ustanovljene leta 2021 za preučitev morebitnih kršitev mednarodnega prava na okupiranih palestinskih ozemljih, Izrael v Gazi ubija civiliste, blokira humanitarno pomoč, sistematično uničuje zdravstvene in izobraževalne ustanove ter napada verske objekte.

Ugotovitve komisije se nanašajo na dogodke, ki so se zvrstili od napada palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra 2023, s katerim se je začela vojna med Izraelom in Hamasom.

"Izrael kategorično zavrača to izkrivljeno in lažno poročilo ter poziva k takojšnji ukinitvi te preiskovalne komisije," je danes sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Ob tem je obtožilo člane komisije, da "so posredniki Hamasa" in da so "znani po svojih odkrito antisemitskih stališčih".

Izraelski veleposlanik v ZN v Ženevi Daniel Meron je prav tako dejal, da Izrael zavrača poročilo, ki ga je označil za obrekljivo. Dodal je, da komisija v poročilu ni omenila terorističnih dejanj Hamasa, člane komisije pa obtožil antisemitske pristrankosti, še navaja dpa.

Izrael sicer tako kot ZDA ne priznava Sveta ZN za človekove pravice.

Od začetka konflikta od oktobra 2023 je bilo v Gazi ubitih že skoraj 65.000 ljudi. Več sto tisoč Palestincev pa je zaradi izraelskih napadov na območje razseljenih v palestinski enklavi.