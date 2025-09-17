Surovi Beograd

Socialne, urbane in politične razsežnosti mestnega življenja

© Belgrade Raw

V Galeriji Photon bodo danes, ob 19. uri odprli razstavo Belgrade Raw: Bolj ko gledam, bolj neumno. Fotografski kolektiv Belgrade Raw, ustanovljen leta 2009, skozi fotografijo raziskuje socialne, urbane in politične razsežnosti mestnega življenja, razstava pa povzema dolgoletno raziskovanje fotografije in mesta Beograda.

Fotografije in besedila, ki jih je za razstavo napisala umetnica Jelena Nikolić, ki se je kolektivu pridružila letos, na razstavi predstavljajo dve dopolnjujoči se razsežnosti mestnega življenja in vsakdanjih izkušenj. Fotografije nastopajo kot zunanjost: ulice, mesto in njegovi obrobni prostori, medtem ko besedila razkrivajo notranjost: misli, občutja in razmisleke posameznika. Naslov razstave Bolj ko gledam, bolj neumno ni mišljen kot provokacija, temveč kot povabilo k upočasnitvi in vztrajnemu opazovanju, piše v brošuri k razstavi.

Na razstavi se kolektiv po 15 letih sodelovanja vrača k procesu svojega ustvarjanja. V tej novi iteraciji podobe in besedila delujejo kot osnutki, sledovi in odprtine za nove interpretacije, razstava pa združuje arhivsko gradivo in skice, s čimer se preteklost prepleta s prihodnostjo. Namesto zaokroženih fotografskih ciklov obiskovalce pričakajo fragmenti, osnutki, arhivsko gradivo in skice.

Fotografski kolektiv Belgrade Raw ob Nikolić sestavljajo Andrej Filev, Jelena Mijić, Aleksandra Mihajlović, Milovan Milenković, Nemanja Knežević, Luka Knežević - Strika, Mane Radmanović, Dušan Rajić, Darko Stanimirović in Saša Trifunović.

Kolektiv Belgrade Raw

V Galeriji Photon bo ob 17. uri potekal tudi pogovor s člani kolektiva. V Ljubljano jih prihaja pet, poleg Nikolič še Mihajlović, Knežević, Radmanović in Rajić.

Že ime kolektiva Belgrade Raw izraža surovost kot temelj njihove estetike. Kot so zapisali, ta surovost ni izraz brutalnosti, temveč neposrednosti: razkrivanja tistega, kar pogosto ostane spregledano, marginalnih prostorov, bežnih interakcij, vsakdanjih opravil in prizorov, ki se v mestnem vrvežu zlahka izgubijo.

"Pristop fotografskega kolektiva je v nasprotju s konvencionalnimi upodobitvami Beograda. Medtem ko turistične in medijske reprezentacije mesto večinoma predstavljajo kot idealizirano kuliso, kolektiv išče resnično podobo, sprejemajoč protislovja in včasih celo groteskno lepoto urbanega okolja", so pojasnili.

Kolektiv je postal prepoznaven po svojem surovem in neposrednem pristopu k upodabljanju vsakdanjega mestnega življenja, s katerim presega tradicijo klasičnega dokumentarizma.

Belgrade Raw so svoje delo večkrat predstavili tako na samostojnih razstavah v galerijah kot v okviru lokalnih in mednarodnih festivalov, med drugim v Londonu, Sarajevu, Splitu in na Dunaju. Kolektiv je pet let zapored organiziral fotografski sejem, štiri leta pa vodil serijo delavnic, posvečenih izključno dokumentarni fotografiji, pod naslovom Serbia Raw. Izdali so tudi istoimensko fotografsko knjigo, v kateri so zbrana dela udeležencev iz 13 srbskih mest.