»Slikanice so luč na poti odkrivanja sveta«

Začenja se drugi Festival izvirne slovenske slikanice

Začenja se Festival izvirne slovenske slikanice, v okviru katerega bodo v naslednjih mesecih po Sloveniji potekali nastopi 12 ustvarjalnih tandemov izvirnih slovenskih slikanic. Danes ga bosta v sodelovanju z Društvom Bralna značka Slovenije v Prevaljah odprla Slavko Pregl in Anka Kočevar s pogovorom o slikanici O fantu, ki je imel rad ptičke.

Z najmlajšimi bodo spregovorili tudi Lila Prap o slikanicah Zakaj?, Vsi štejemo, Zmaji?!, Desa Muck in Ana Košir o slikanicah Pavlina ima rojstni dan ter Pavlina in pametno kolo, Slavica Remškar in Tanja Komadina o slikanici Psiček, čarovnica in tri srebrne žličke ter Žiga Kosec in Maja P. Kastelic, ki bosta s pogovorom o slikanicah Na hribu je praprot in Povabilo dogajanje sklenila 19. decembra v Mariboru.

Festivalsko dogajanje bo potekalo v sodelovanju z vrtci, osnovnimi šolami, kulturnimi ter drugimi ustanovami in bo povezovalo različne generacije.

Kot piše na spletni strani založbe Mladinska knjiga, "slikanice otroke prvič popeljejo v knjižno krajino - v sozvočje pisane besede in ilustracije. So čarobna vrata, s katerimi se jim odprejo svetovi zgodb in domišljije". "S prebrano besedo in podobo lahko gradimo trdne temelje ljubezni do knjig in branja, razvijamo pismenost in spodbujamo razvoj govora že v najzgodnejših letih, še piše.

Tanja Komadina,

likovna urednica in ilustratorka

Urednica otroškega leposlovja pri založbi Mladinska knjiga Irena Matko Lukan je ob tem zapisala, da s "slikanicami stopamo v svet branja in pisanja ter občudovanja lepih podob" in opozorila, da imamo v Sloveniji bogato zakladnico knjig izpod peres in čopičev priznanih ustvarjalcev.

"Slikanica je kompleksno knjižno delo, v kateri ilustracije zaživijo s pripovedno močjo kot samostojna zgodba ali povezane z besedilom v neločljivo celoto. Izjemno pestra in kakovostna slikaniška produkcija uveljavljenih slovenskih avtorjev in avtoric skozi različne vsebine odpira svetove čudežnega, pravljičnega in resničnega. Slikanice so luč na poti odkrivanja sveta," pa so povzeli besede likovne urednice in ilustratorke Tanje Komadina.

Letošnji Festival izvirne slovenske slikanice poteka v duhu mnogih praznovanj, med drugim 80-letnice založbe Mladinska knjiga in revije Ciciban, 65 let Društva Bralna značka Slovenije, ter likov Mačka Murija in Pike Nogavičke, ki že desetletja navdušujeta generacije otrok. Prvi Festival izvirne slovenske slikanice so lani posvetili literarni zgodovinarki Marjani Kobe.

Dogodki so del programa literarnih prireditev, ki ga sofinancira javna agencija za knjigo, festival poteka v sodelovanju z Nacionalnim mesecem skupnega branja.