Obešen zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael in »vojne proti bogu«

V Iranu so danes obesili moškega, obsojenega zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael. Babak Šahbazi je bil uradno obsojen za "korupcijo na zemlji" in "vojno proti bogu".

V Iranu so danes obesili moškega, obsojenega zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael. Od leta 2022 naj bi posredoval informacije izraelski obveščevalni službi Mosad, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Babak Šahbazi (...) je bil po zaključenem sodnem postopku in potrditvi njegove kazni s strani vrhovnega sodišča danes zjutraj usmrčen z obešenjem," poročanje iranskega portala Mizan povzema AFP.

Po navedbah portala je bil Šahbazi uradno obsojen za "korupcijo na zemlji" in "vojno proti bogu". Vpleten naj bi bil v načrtovanje in namestitev industrijskih hladilnih sistemov v podjetja, povezana z vojaškimi, varnostnimi in telekomunikacijskimi organizacijami in objekti.

Dostop do teh lokacij mu je omogočil, da je Mosadu "v zameno za denar in prebivališče v tuji državi posredoval informacije".

Nazadnje so iranske oblasti človeka zaradi domnevnega vohunjenja za Izrael usmrtile avgusta. Urad visokega komisarja ZN za človekove pravice (OHCHR) je konec istega mesta sporočil, da so v islamski republiki od začetka leta skupno usmrtili že najmanj 841 ljudi, kar da med drugim kaže na sistematično uporabo smrtne kazni kot orodja ustrahovanja.